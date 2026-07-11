500 mil dólares por Maizon Rodríguez

Inhibición en FIFA: Unión acordaría un plan de pagos con Juventud Las Piedras

Si bien está lo de “Tin” Angulo (90.000 dólares), lo más pesado es lo del club uruguayo con el cual el Tate es socio en partes iguales por el zaguero. ¿La estrategia?: una entrega inicial y cuotas.