Más allá de las altas (por ahora Luna Diale) y las bajas (por ahora Profini y Del Blanco), a menos de dos semanas del debut del equipo de Leonardo Carol Madelón contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, un tema que preocupa en el Mundo Unión son las dos inhibiciones que pesan sobre la entidad de López y Planes en la FIFA.
Inhibición en FIFA: Unión acordaría un plan de pagos con Juventud Las Piedras
Si bien está lo de “Tin” Angulo (90.000 dólares), lo más pesado es lo del club uruguayo con el cual el Tate es socio en partes iguales por el zaguero. ¿La estrategia?: una entrega inicial y cuotas.
Dos reclamos: "Tin" Angulo y Maizon
Como se sabe, el Tate tiene un doble reclamo: 90.000 dólares más intereses de un reclamo del delantero ecuatoriano “Tin” Angulo y 500.000 dólares (también más intereses) que reclama el club uruguayo Juventud Las Piedras, que en su momento le vendió al Tate la mitad de la ficha del zaguero Maizon Rodríguez en 825.000 dólares.
Para Leo Madelón, Maizon es clave y quiere darle continuidad a la dupla central con Juan Pablo Ludueña. Las ofertas de mercado que llegaron por el zaguero charrúa no convencieron por el lado de López y Planes: los tres millones de dólares de Botafogo desde Brasil eran con cuotas larguísimas; lo de Independiente no cerraba por ningún lado (ni el monto ni la forma).
En consecuencia, con el cobro de las transferencias de Rafael Profini a Ucrania y de Mateo del Blanco a Racing de Estrasburgo en Francia, la dirigencia rojiblanca activará por estos días el plan para poder levantar las dos inhibiciones en FIFA y así poder utilizar los refuerzos.
El monto que, claramente, más preocupa pasa por los 500.000 dólares más intereses de Juventud Las Piedras de Uruguay, club con el cual Unión es socio en partes iguales por Maizon Rodríguez. O sea, a ninguno de los dos clubes les sirve el conflicto, porque se iusionan con un negocio a futuro por el defensor charrúa.
Levantar las inhibiciones antes del 24
El plan que ofrecería Unión es el siguiente: depositar un monto importante de esos 500.000 dólares al club de Maizon y el resto activar un plan de cuotas. El acuerdo, con el visto bueno de los uruguayos, se celebra en la misma FIFA y ahora el Tate deberá cumplirlo en el mes a mes.
De esa forma, además de girar lo de Angulo a Ecuador, el Tate podría habilitar los refuerzos que lleguen antes de volver a jugar, el viernes 24 de julio contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.
Por ahora, Unión acordó la vuelta de Mauro Luna Diale por 18 meses, con opción de compra a favor del Tate. Del mismo modo, están muy avanzadas las gestiones para concretar el retorno de otro viejo conocido: Ignacio “Nacho” Malcorra.
A propósito del mercado de la Liga Profesional, mientras busca resolver el tema de las inhibiciones, Banfield no pierde el tiempo y trabaja con el objetivo de potenciar el plantel para el segundo semestre de la Liga Profesional, sabiendo que ya no tiene a Mauro Méndez y podría perder a Tiziano Perrota e Ignacio Pais en las las próximas semanas.
Por eso, la dirigencia ya avanzó con la llegada del delantero Tiago Caballero, también del defensor Lautaro Cano y ahora apunta una mediocampista creativo para sumar variantes de cara a un Torneo Clausura exigente, en el que deberá sumar bastante para seguir alejándose de la zona roja del descenso.
El nombre es cuestión es el de Jeremías Lucco, enganche de Belgrano de Córdoba, que hoy no tiene lugar en el equipo de Ricardo Zielinski y busca sumar minutos en otra institución.
Ante eso, los dirigentes de Banfield iniciaron charlas con sus pares del Pirata cordobés para llegar a un acuerdo y el mediocampista, de acuerdo a lo informado por el periodista Matías Colombo, estaría interesado en sumarse al equipo que dirige Pedro Troglio.
Sin embargo, Jeremías Lucco aparece también en la mira de otras instituciones de la máxima categoría y eso podría complicar su llegada al Taladro, teniendo en cuenta que, para poder incorporar, el club de Peña y Arenales tiene primero que solucionar el tema de las inhibiciones, algo que hasta el momento no logró resolver.
El enganche, de 20 años, tiene contrato con Belgrano hasta fin de año y estuvo cerca de sumarse a Colón de Santa Fe en este mercado de pases, pero el pase se cayó finalmente porque aparecieron clubes de Primera División, entre ellos Banfield, con la intención de sumarlo a sus filas.
El mediocampista disputó apenas tres partidos en el último semestre, con sólo 45 minutos en cancha. Sin embargo, a lo largo de su carrera, acumula 22 partidos y dos goles en el Pirata. Su debut fue en 2023, pero su año con más participación en el primer equipo fue en 2024, donde sumó 17 encuentros y convirtió sus únicos goles en primera.