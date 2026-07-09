Se fueron Profini y Del Blanco; está lo de Palacios pero…

Se abre una puerta que casi nadie esperaba en Unión: Mauro Pittón

Sin dudas, el semestre positivo de la mano de Leo Madelón posibilitó que varios clubes miraran a los jugadores tatengues. Se fue uno de los dos “5” y ahora se podría ir el otro.