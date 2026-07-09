Frase 1: “Fue una campaña estupenda porque entramos los dos veces en Reducido. Cuando llegamos el equipo estaba en zona de descenso y con peligro de descenso; terminamos con el objetivo que era consolidarlo en Primera. Unión hoy está bien firme ahí en promedio, no tiene problemas”
Se abre una puerta que casi nadie esperaba en Unión: Mauro Pittón
Sin dudas, el semestre positivo de la mano de Leo Madelón posibilitó que varios clubes miraran a los jugadores tatengues. Se fue uno de los dos “5” y ahora se podría ir el otro.
El equipo de Leo, la gran vidriera
Frase 2: “Después buscamos una línea de juego, yo estoy muy feliz, lo disfruté mucho a este Unión como a pocos equipos...porque íbamos de visitante y hacíamos goles; ganamos y perdimos, pero siempre atacando. Fue un equipo generoso, noble, así que me sentí muy bien, muy identificado y lo disfruté”.
Frase 3: “No hay que mentir, no hay que agregar más de lo que uno fue. Yo siempre digo que fui cinco puntos, seis como jugador, pero entendía mucho el juego y y me hice técnico porque era medio estratega así en cancha. Con esta campaña de Unión, muchos clubes y mucha más gente me saluda. Está bueno, es una linda caricia para esta etapa de mi carrera”.
Esas frases de Leo Madelón, ni bien el equipo quedó eliminado con Belgrano, parecen estar más vigentes que nunca en el Mundo Unión. Es que esa idea del entrenador que “Unión jugó bien, gustaban sus partidos, los miraba todo el mundo” hizo impacto derecho en el mercado.
A esta altura, las salidas de Rafael Profini (Ucrania) y Mateo del Blanco (Francia) están cerradas: el semillero le deja más de cuatro millones de dólares “limpios” para acomodar los números en López y Planes. Si se va Julián Palacios al Atlas de México, ingresarían otros 400.000 dólares (recordar que si se va en diciembre, el Tate no cobra nada).
Una oferta que nadie esperaba: el otro "5"
Mientras en Córdoba se habla de Fascendini en los dos clubes (cláusula de salida en 1.3) y se enfrió lo de Maizon (Botafogo, Independiente), en el Mundo Unión se conoció una noticia inesperada: Mauro Pittón recibió de la oficina que lo representa una oferta para jugar en la Segunda División de España.
No hace falta explicar lo que significaría a esta altura de la carrera de un profesional ejemplar para el Tate. Tiene 31 años y más de 300 partidos en Primera.
Con un contrato “corto” (finaliza en diciembre de este año), se abre ahora una ventana de negociación, aunque se desconocen los detalles del ofrecimiento en cuanto a los montos y tiempos de contrato.
Con la camiseta del Tate, Mauro jugó 220 partidos y marcó 9 goles, armando con “Caramelo” Martínez primero y Rafael Profini después dos muy buenos binomios de “doble 5” en los equipos de Leo Madelón. Además, jugó en San Lorenzo, Vélez, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba.
Hay que recordar que, por ahora, Unión cerró las vueltas de Mauro Luna Diale y de Ignacio “Nacho” Malcorra, mientras los dirigentes se siguen moviendo en el mercado para acordar los refuerzos que faltan. El Tate volverá a jugar oficialmente el viernes 24 de julio, visitando a Platense en Vicente López.