“El Club Unión informa que Mateo del Blanco fue transferido al Racing Club de Estrasburgo de Francia. El monto total de la operación asciende a USD 2.850.000 por el 100% de la ficha”, es el posteo oficial del Club Atlético Unión en sus redes oficiales.
Del Blanco a Francia: Unión cobra 2.2 millones de dólares “limpios”
Tal como lo había anticipado El Litoral, Mateo Del Blanco jugará en el Racing de Estrasburgo, club que le dio la bienvenida al “Mini”. La venta es total: el cien de la ficha y sin plusvalía.
Al mismo tiempo, el equipo donde jugó hace varios años Luciano Germán Zavagno en 1998, le dio la bienvenida al “Mini” bajo el slogan “Del Blanco 2031” con la casaca oficial azul y la primera fotografía oficial en Francia.
Como acostumbra a informar el Club Atlético Unión en este tipo de transferencias importantes de sus canteranos al exterior o al mismo fútbol criollo, se publica el monto “bruto” de la operación, que incluye impuestos, comisiones y porcentajes de la misma.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, el monto real que ingresará (en un solo pago y con garantía del envío del TMS) a la tesorería de López y Planes es de 2.2 millones de dólares “limpios”. A diferencia, por ejemplo, de la reciente venta de Rafael Profini a Ucrania que se hizo en tres pagos, este monto de 2.2 millones de dólares netos es de ingreso inminente a las cuentas del Club Atlético Unión.
La otra particularidad que tiene la venta de Mateo Del Blanco es que Unión no retiene ningún porcentaje de los derechos económicos y tampoco tendrá a favor un porcentaje de plusvalía en caso de futuras transferencias que haga el Racing de Estrasburgo de su flamante refuerzo.
A ese monto de 2.2 millones de dólares por la transferencia de Mateo Del Blanco, Unión deberá calcular y agregar los derechos de FIFA, un monto a calcular que no ingresa ahora a las arcas tatengues sino que se cobra con los tiempos habituales de este tipo de operaciones internacionales.