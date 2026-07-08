El Tate informó los números “brutos”

Del Blanco a Francia: Unión cobra 2.2 millones de dólares “limpios”

Tal como lo había anticipado El Litoral, Mateo Del Blanco jugará en el Racing de Estrasburgo, club que le dio la bienvenida al “Mini”. La venta es total: el cien de la ficha y sin plusvalía.