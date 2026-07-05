Más dinero que lo que estaba por cláusula

Del Blanco, de Unión a Europa en “tres palitos verdes”: un solo pago

Con 22 años, 108 partidos y 4 goles en Primera División con la rojiblanca a bastones, el “Mini” ficha para el Racing de Estrasburgo. Otro salvavidas para el Tate en medio de la crisis.