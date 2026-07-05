En un monto superior a la cláusula de salida, pero que en principio sería en un solo pago para la tesorería tatengue por lo que pudo averiguar El Litoral, Mateo Del Blanco fue transferido en las últimas horas al Racing de Estrasburgo en tres millones de dólares. “Estamos cerrando eso”, confirmó Maxi Insúa al diario de Santa Fe.
Del Blanco, de Unión a Europa en “tres palitos verdes”: un solo pago
Con 22 años, 108 partidos y 4 goles en Primera División con la rojiblanca a bastones, el “Mini” ficha para el Racing de Estrasburgo. Otro salvavidas para el Tate en medio de la crisis.
Como se sabe, Insúa Group lo venía manejando al “Mini” desde hace cinco temporadas, con la particularidad que se sumó Kristian Bereit para poder potenciar la chance de una salida internacional, algo que finalmente se dio en las últimas horas.
“Se cocinó todo hace algunos minutos en Miami, ya que todos estaban ahí por la Copa del Mundo”, explicaron al diario de Santa Fe. El colega César Merlo publicó: “Mateo del Blanco acaba de ser vendido al Racing de Estrasburgo. Unión lo transfirió en u$s 3.000.000, un valor superior al de la cláusula de rescisión”.
Como se sabe, el propio jugador tenía a su favor una cláusula gatillo de 2.5 millones de dólares y desde Unión se aclaraba que “en un solo pago y en efectivo”. Ahora, el monto supera la cláusula, se hace de club a club, pero igualmente sería en un solo pago.
“Al Jugador lo representa conjuntamente Insua Group (agentes históricos del futbolista desde hace 5 años) y KMB (empresa internacional que aparece para darle proyección internacional al Jugador). La idea siempre fue venderlo en junio a Europa”, publicaba El Litoral cuando hace meses explicaba el interés de Racing de Estrasburgo, Tolouse y Lyon.
El club sigue sin entrenador, pero continúa con su reconstrucción veraniega. Ya ha incorporado al centrocampista portugués Diogo Sousa, de 20 años, y espera la confirmación oficial del portero polaco Milosz Piekutowski, también de 20.
Brantlind, mediapunta internacional sub-19 con Suecia, que cumplirá 18 años el 15 de agosto, llega procedente del Göteborg por 1 millón de euros más 800.000 euros en bonus.
Del Blanco lleva meses en el radar del Racing y suma más de 100 partidos como profesional. También ha sido seguido por Lyon y Toulouse”, publicaba hace algunas horas el tradicional sitio L'Équipe.