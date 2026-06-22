Mientras se ultiman los detalles para que Rafael Profini emprenda el viaje con destino europeo, los dirigentes de Unión, junto al secretario deportivo Santiago Zurbriggen y el propio Madelón comienzan a encender los motores de un mercado de pases en donde se necesitan refuerzos para ampliar y potenciar el plantel que disputará el Torneo Clausura.
Nacho Malcorra no tiene lugar en Independiente y… vuelve a sonar en Unión
El mediocampista de 38 años no será tenido en cuenta por Gustavo Quinteros y desde Avellaneda aseguran que Unión se anotó en la carrera por incorporarlo. Sería una gestión ajena al interés del “diablo” por Maizon Rodríguez. En el último semestre jugó 17 partidos y convirtió un solo gol.
En este sentido, la información que trascendió por estas horas desde el campamento rojiblanco en Casa Unión es que el deseo del DT, en consonancia con el mánager, sería el de sumar al menos 3 jugadores en la ofensiva, además de reemplazar a los titulares que puedan llegar a marcharse por ventas.
De esta manera, los primeros movimientos tatengues en la incipiente ventana de transferencias apuntaría a sumar, como mínimo, un delantero y dos volantes ofensivos.
Ya sin Profini, la búsqueda se amplia a un volante central que llegue a pelear el puesto con Mauro Pittón, Menossi y el juvenil Giaccone. En caso de concretarse las salidas de Mateo Del Blanco, Lautaro Vargas y/o Maizon Rodríguez, Unión tratará de conseguir un futbolista en cada una de esas posiciones.
En este marco, en las últimas horas desde Avellaneda surgió una información que involucra al tatengue y a un ex Unión, Ignacio “Nacho” Malcorra. El rionegrino de 38 años llegó a Independiente en enero de este año tras su exitoso paso por Rosario Central y como uno de los grandes movimientos del mercado de pases estival.
5 meses después, con 17 partidos disputados y apenas un gol, el rendimiento del futbolista surgido de la CAI estuvo lejos de conformar tanto a los hinchas del rojo como al entrenador, Gustavo Quinteros, quien tomó la decisión de declararlo transferible en esta ventana.
Con un contrato de un año con opción a extenderlo 12 meses más, y uno de los salarios más altos de la plantilla, la idea de la dirigencia del diablo pasa por rescindir el vínculo de Nacho para que siga su carrera en otro destino.
¿Interesa en Santa Fe?
Ante este panorama, desde el entorno de la institución de Avellaneda aseguran que uno de los clubes que había iniciado gestiones para sumarlo es precisamente Unión.
Vale recordar que hace un año, cuando Madelón recién había llegado a Santa Fe y Malcorra todavía estaba en Rosario, el propio Madelón había casi descartado la posibilidad de incorporarlo por considerar que no encajaba en su estilo de juego.
Un año más tarde, con la situación de todas las partes sobre la mesa, Nacho aparece como una opción de experiencia y jerarquía en un sector clave de la cancha.
Ya sin la dinámica de su primer paso por Santa Fe para jugar sobre la banda izquierda, hoy el zurdo puede cumplir funciones como volante interno, colaborando en la marca pero sobre todas las cosas haciéndose cargo de la conducción del equipo y, fundamentalmente, de la pelota parada.
Un dato a dejar en claro es que esta posibilidad del retorno de uno de los últimos ídolos a ponerse la rojiblanca es, valga la redundancia, completamente Independiente del interés que el rojo tiene por Maizon Rodríguez, por quien hay una negociación entablada entre ambas dirigencias desde hace un par de semanas.
En caso de conseguir la libertad de acción anticipada, lo de Malcorra sería una gestión entre el club y el entorno del futbolista, debiendo resolver su situación contractual y el salario que percibirá el rionegrino.
Janson, ¿en el radar?
Siguiendo con los trascendidos que vinculan a Unión con posibles refuerzos para este mercado de pases, los medios partidarios que cubren la campaña de Boca Juniors afirman que desde la Avenida pusieron los ojos en Lucas Janson, el delantero ex Vélez y Tigre que no será tenido en cuenta por Arruabarrena y se irá del club en este mercado de pases.
Sin haber conseguido continuidad en el club de la Ribera en las últimas temporadas, Janson y su entorno trabajan por estas horas en la búsqueda de un destino en donde pueda tener rodaje.
Como era de suponerse a partir de sus antecedentes, enterados de la inminente salida del futbolista de la plantilla xeneize fueron varios los clubes que pusieron sus ojos en el delantero nacido en Olavarría hace 31 años.
Además de Unión, y de varias instituciones del país y del exterior, el jugador que tuvo un fugaz paso por la MLS estaría en la órbita de la Universidad de Chile por expreso pedido de Fernando Gago, entrenador que lo conoció precisamente en su paso por Boca.