Le quedan 6 meses de contrato en el rojo

Nacho Malcorra no tiene lugar en Independiente y… vuelve a sonar en Unión

El mediocampista de 38 años no será tenido en cuenta por Gustavo Quinteros y desde Avellaneda aseguran que Unión se anotó en la carrera por incorporarlo. Sería una gestión ajena al interés del “diablo” por Maizon Rodríguez. En el último semestre jugó 17 partidos y convirtió un solo gol.