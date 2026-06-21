Se empieza a mover el mercado de invierno del Tate, cuya mejor noticia fue la renovación de Leonardo Carol Madelón por un año y medio más como entrenador del Club Atlético Unión. Tomás González y Rafael Profini, dos bajas que se suman a Palavecino, Álvarez y Corvalán.
Riestra presentó al “Rayo” y el martes viaja Profini a Europa
Tomás González extendió su contrato con Unión y jugará a préstamo en “El Malevo de Pompeya”. El “5” se va a Ucrania aunque hará la revisión médica en Munich: firma por cuatro años con el Metalist 1925.
Dos salidas: préstamo y venta
Tal como lo había anticipado El Litoral, la idea con el “Rayo” González pasaba por extender ese vínculo inicial cuando Unión lo había adquirido hace tres temporadas a Nueva Chicago para poder cederlo a otro club donde logre tener rodaje de Primera División.
El secretario deportivo, Santiago Zurbriggen, fue negociando con el agente de Tomás González para poder llegar a un acuerdo. De esa manera, el Tate no pierde el capital (en su momento realizó apuesta más inversión) y logra que el futbolista pueda acumular minutos en la Liga Profesional.
“Tomás González extendió su vínculo con Unión hasta diciembre de 2028 y fue cedido a préstamo a Deportivo Riestra. ¡Lo mejor en lo que viene Rayo!”, fue la comunicación oficial del Club Atlético Unión.
“Deportivo Riestra acordó la llegada de Tomás González, delantero de Unión. Arriba a préstamo por 18 meses y con una opción de compra”, fue la noticia oficializada por los sitios que siguen el Malevo.
Las estadísticas del “Rayo”, entre 2022 y 2023, después que Unión se lo compra a Nueva Chicago: 21 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca y dos goles. A la hora de coleccionar camisetas, pasó por Quilmes, Ferro y Arsenal de Sarandí. Ahora, después de la renovación con el Tate, firma por 18 meses en Riestra.
El otro que se despide del plantel profesional de Unión es Rafael Profini. El “5”, uno de los productos del semillero y consolidado en este último tiempo en el centro del campo del equipo de Leo Madelón, es representado por Christian Bragarnik, quien hace tiempo recibió de parte de un intermediario la chance de llevarlo al fútbol de Ucrania.
Bragarnik, que por ese tiempo negociaba la continuidad de Leo Madelón, le trasladó la oferta a los dirigentes del Tate. Se fueron cruzando papeles, formas de pago, comisiones y porcentajes.
La cifra, aproximada, es la que se venía publicando: tres millones de dólares y Unión mantendrá un porcentaje o plusvalía de cara a una transferencia futura. Rafael Profini es el que se va con menos partidos que sus antecesores: 45 planillas oficiales de AFA en Primera, 1 gol. No tiene convocatoria a Selecciones Juveniles de la Argentina ni anda revoleando por los aires un pasaporte comunitario.
22 años, 45 partidos, 1 gol y 3 palos verdes
Desde que debutó profesionalmente con la rojiblanca a bastones (9 de noviembre de 2024 contra Atlético Tucumán, reemplazando al “Mugre” Claudio Corvalán) jugó 23 partidos al año siguiente y apenas 20 en este semestre. Los buscadores toman como “partidos”, las veces que firma planilla y entra al campo. En total, 1.659 minutos con la del Tate.
Con 22 años, 45 partidos y un solo gol, el ingreso que genera la salida de Rafael Profini es de necesidad y urgencia para las arcas del Tate. Firmará con el Metalist 1925 un contrato por cuatro temporadas y estará viajando este mismo martes con destino a la ciudad de Munich que es donde tiene previsto realizar la revisación médica de rigor con su nuevo club.
Profini nació en San José de la Esquina, su primer club fue Belgrano de San José de la Esquina y fue el scouting tatengue Marcelo Aranda quien lo llama para una prueba en 2020, antes de la pandemia. El “5” hizo la pretemporada, jugó un partido y al toque se paró todo por el COVID.
A mitad de 2021 sube a reserva pero a fines de ese año lo vuelven a bajar a su categoría de AFA. Otro dato: antes había quedado libre de Newell’s Old Boys de Rosario con edad de octava. “Yo estudiaba kinesiología pero postergué por esto del fútbol. Unión me dio una casa y mi mamá con mis hermanos se vinieron a vivir conmigo”, contaba Rafa.
Antes de “meterse” en el once del Tate, se lo intentó llevar Gimnasia y Esgrima de Jujuy para jugar a préstamo: dijo no y se quedó a pelearla en Unión. El resto es conocido: el “Kily” González lo sacó de la cueva y lo transformó en “5”. La no renovación de Mauricio Martínez le abrió las puertas de la titularidad, algo que no soltó más desde que se le dio la chance en el Tate.
Ahora será jugador del Metalist 1925 de Ucrania, previa revisión médica en Munich y firma de contrato por cuatro temporadas. Como pasó con Zenón, Nardoni, Esquivel, Mosqueira y Portillo en los últimos tiempos, a Unión (adentro y afuera de la cancha) lo salvan siempre sus propios pibes.