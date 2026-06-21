Los temas de Unión en medio del mercado

Riestra presentó al “Rayo” y el martes viaja Profini a Europa

Tomás González extendió su contrato con Unión y jugará a préstamo en “El Malevo de Pompeya”. El “5” se va a Ucrania aunque hará la revisión médica en Munich: firma por cuatro años con el Metalist 1925.