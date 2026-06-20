Lo que parecía ser un “a la carga Belgrano”, después del estallido, los ruidos y el festejo por el ansiado campeonato del fútbol argentino, hoy ya no es tan seguro. El tema en cuestión es Thiago Cardozo, arquero determinante junto al “Uvita”, el “Chino”, el “Mudo” y compañía en el equipo elogiado del “Vikingo” Zielinski.
Tiempo de descuento: ¿Belgrano le compra a Unión la ficha de Thiago Cardozo?
Con las burbujas del campeonato, parecía un sí total de parte de Artime pero con el correr de los días la furia se fue enfriando. El 30 de junio vence la segunda ventana de compra aunque el arquero, si la “B” no lo compra, debe volver a Unión recién en diciembre.
Si la "B" no lo compra, vuelve a Unión
Como se sabe, Unión lo cedió cuando llegó Leo Madelón hace más de un año a ponerse el buzo de DT en López y Planes. El Tate, que posee el 65 por ciento de la ficha (el otro 35 quedó en manos del arquero y su grupo empresario), le fijó en ese momento dos opciones de compra a favor de Belgrano de Córdoba.
La primera ventana fue el año pasado, pero sin embargo el “Pirata” la dejó caer. Esa opción número 1 estaba fijada en 1.000.000 de dólares. La otra ventana, que es la segunda y definitiva, se cierra en un puñado de días: hasta el 30 de junio de este año, Belgrano lo puede comprar igualmente pero con un costo superior: 1.200.000 dólares.
En un primer momento, el propio Luis Fabián Artime había declarado: “Hace unos meses le hicimos una oferta a Unión que no era satisfactoria. Estamos negociando.
Es un arquero más que interesante, nos dio mucho y ojalá se pueda quedar, pero también está el costo...", expresaba el presidente de Belgrano. Y, de yapa, agregaba: "El Huevo Colazo está en la forma de pago, ya que Unión tiene una deuda para con nosotros".
Lo concreto es que, desde el vamos, Belgrano intentó armar una oferta por mucho menos de 1.2, donde se acercaba un poco a lo que le correspondía a Unión por el 65 por ciento pero que planteaba una negociación “extendida” en cuanto al 35 por ciento restante por Thiago Cardozo.
En el medio de un “tironeo” que no le cerraba a ninguna de las partes, desde la agencia que maneja Thiago Cardozo avisaron que “si Belgrano no lo compra ahora en junio, hay varios clubes interesados para poder sacarlo de Córdoba; ahora o en diciembre”.
Por lo que pudo averiguar El Litoral en el Mundo Unión “hubo mucho ruido y casi nada de nueces”. Es más, alguien deslizó: “No corresponde calzar una deuda por Colazo que está documentada con los tiempos del fútbol y es un 20 por ciento de lo que nos corresponde cobrar por Cardozo”.
La misma info del diario de Santa Fe publica en Córdoba La Voz del Interior bajo el informe: “Belgrano no aceleró por la compra de la ficha de Thiago Cardozo”.
El plantel campeón de Belgrano sigue de vacaciones hasta el próximo 25 de junio, fecha en la que nuevamente se reunirán en el predio Armando Pérez para comenzar a trabajar de cara al torneo Clausura de la Liga Profesional y los octavos de final de la Copa Argentina, las dos competencias previstas para la segunda parte del año.
Mientras la calma se mantiene y el mercado de pases se encuentra tranquilo, la situación del guardamet Thiago Cardozo se sostiene en la misma ubicación en la que estaba cuando el torneo llegó a su fin y se concretó la vuelta olímpica en el Apertura de la Liga Profesional.
Se fue de Unión a mitad de 2025
Cardozo, quien llegó al Celeste en julio de 2025, está a préstamo hasta diciembre de este año desde Unión de Santa Fe, pero el Pirata posee una opción de compra por la totalidad de su pase que es de 1.2 millón de dólares que vence el 30 de junio.
El guardameta uruguayo tiene en su poder el 35% de su ficha, mientras que el Tatengue el 65% restante. Por ahora, las ofertas que se le hicieron desde el conjunto cordobés no se han movido y a consecuencia la situación prosigue sin cambios
La “B” ofertó 300 mil dólares más otros 200 mil que el club de Santa Fe le adeuda por el pase de Agustín Colazo, por la parte que Unión tiene de la ficha del jugador.
El albirrojo aún no aceptó lo propuesto y la idea es tratar de llegar a un acuerdo que incluiría extenderle el contrato por un par de temporadas y seguir negociando por el porcentual del pase que es propiedad del futbolista, lo cierto es que no se podría dar una oferta muy superadora a la que está en la mesa de la directiva santafesina según las versiones surgidas desde Alberdi.
Por el momento la postura de la conducción Pirata es no acelerar por el guardameta, pues seguirá sí o sí en el club hasta el final del año. Cardozo estará de regreso en el club el 25 de junio al igual que el resto de los compañeros y seguirá esperando que las partes se pongan de acuerdo para intentar quedarse en el Pirata y disputar la Libertadores 2027.
El arquero desde su llegada al club en el inicio de julio del año pasado disputó todos los partidos que el Pirata jugó, es decir que se transformó en el único jugador que en el último año tuvo asistencia perfecta.
En la temporada 2025, estuvo en los 16 partidos del Clausura y los tres que hubo en esa porción del año de la Copa Argentina, completando 19 encuentros y 1.710 minutos en campo, tiempo en cual le marcaron 14 goles.
En el 2026, no aflojó y jugó los 22 encuentros que van en temporada, con 20 en el campeonato ganado en la Liga Profesional y en las dos cruces de la Copa Argentina.
Le han convertido 18 goles este año, pero tuvo dos participaciones claves en la campaña del Pirata en ambos torneos, porque en la definición por penales de la semifinal del Apertura ante Argentinos Juniors en La Paternal (ganada 4 a 3 por esta vía), contuvo el disparo de Enzo Pérez y permitió que la conversión de Ramiro Hernandes le diera el pase a la gran final al equipo de Zielinski.
En Copa Argentina, fue llamado a actuar en el juego de 16avos. ante Gimnasia de Jujuy, cuando tras el empate 2 a 2 sobre la hora (gol de Rigoni), se definió el pase a octavos por penales y allí detuvo los remates de Octavio Bianchi y de Abel Argañaraz, permitiendo que el Celeste siga en carrera.
En este año del campeonato y la vuelta olímpica, el arquero cerró el semestre con 10 partidos sin recibir goles (11 con uno de Copa Argentina) y muestra que ha mejorado el equipo en lo defensivo y él en lo individual.
La “rareza” de lo administrativo está marcado en un dato: la segunda opción que Unión le fijó a Thiago Cardozo vence ahora, el 30 de junio, pero sin embargo el préstamo se extiende seis meses, hasta diciembre de 2026. O sea, Belgrano puede “no comprar” a Cardozo (cuya ficha es del Tate) pero seguir usándolo hasta el final de este año inolvidable para los “Piratas”.