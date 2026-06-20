La opción se vence en un puñado de días

Tiempo de descuento: ¿Belgrano le compra a Unión la ficha de Thiago Cardozo?

Con las burbujas del campeonato, parecía un sí total de parte de Artime pero con el correr de los días la furia se fue enfriando. El 30 de junio vence la segunda ventana de compra aunque el arquero, si la “B” no lo compra, debe volver a Unión recién en diciembre.