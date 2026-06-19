Excooordinador y actual DT reserva

Trionfini: “El jugador de inferiores de Unión ve a la Primera como algo cercano”

Después de un largo exilio en el exterior, volvió al club de sus amores. En esta etapa le tocó hacerse cargo del plantel de reserva que disputó el Torneo Proyección de la Liga Profesional: terminó quinto, a las puertas de los cruces.