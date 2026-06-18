No hubo en los últimos tiempos en el Mundo Unión un futbolista que se mantenga tanto tiempo seguido. Es más, en el mismo fútbol argentino de la Liga Profesional no hay antecedentes recientes de ocho temporadas, 221 partidos, 3 goles y miles de anécdotas.
Corvalán se fue de Unión: “Hubo algunas formas que no esperaba...”
Con la rojiblanca a bastones jugó 221 partidos y marcó 3 goles. Fue titular indiscutido, referente, ejemplo para los más chicos y capitán. “Me dolió por el recorrido”, dijo.
Faltaban seis meses de contrato...
Se trata de Claudio Corvalán, que a los 37 años y con medio año más de contrato profesional con el Club Atlético Unión, le puso fin a un vínculo más que positivo.
El “Mugre”, que había sido despedido por el propio club en redes sociales (“Unión significa Unión y somos parte de lo que somos”), concedió una entrevista a Sol Play 91.5, dejando sus sensaciones a esta altura de su trayectoria.
"Fueron muchos años, hay que asimilar que el tiempo pasa y hay ciclos que se cumplen. Uno no sabe cuándo son los momentos y es ajeno a las decisiones que se toman para que yo no continúe en Unión", expresó el lateral en una entrevista concedida al programa La Segunda, de Sol Play (FM 91.5).
"A mí me quedaba contrato, sentí que estaba plenamente para seguir estando en el club, entrenando, apoyando desde donde me toque", agregó quien vistió, además, las casacas de Quilmes, Racing, Newell’s y Arsenal de Sarandí.
Como se sabe, cuando arrancó este año, el cuerpo técnico de Leo Madelón le comunicó al “Mugre” que no sería tenido en cuenta. A partir de ahí, arrancaron idas y vueltas. Posible salida a Quilmes que no se dio. Y, desde allí, cuestiones complicadas: entrenamiento separado, sin tocar la pelota, rumores, trascendidos, etc.
“No pasé un buen momento en lo personal el último semestre. Quedarme iba a ser un desgaste del que no tenía ganas. Con el club tomamos la decisión conjuntamente de no continuar. Era lo más sano para ambos y terminando de la mejor forma", aclaró Claudio Corvalán.
De todos modos, en medio de las muestras de cariño y afecto de los hinchas y socios de Unión en redes sociales, el “Mugre” hizo referencia a ese tiempo en el cual entrenó separado/diferenciado del plantel por decisión de Leo Madelón.
"Me dolió por el recorrido en el club"
"Hubo algunas formas que no me las esperaba. Pueden no tenerme en cuenta y lo puedo aceptar, estando o no de acuerdo. Pero se pueden resolver un montón de cosas de otra manera. Eso me dolió por el recorrido que llevaba en el club", se descargó el ex capitán y referente del Tate.
De todos modos, Claudio Corvalán envió un mensaje emotivo al Mundo Unión: "Soy un agradecido, me quedo con el cariño de la gente que es tremendo. Sentí el apoyo en todos los mensajes que recibí estos días”. Al toque agregó: "Pasaron ocho años. No estamos acostumbrados en el fútbol argentino a que un jugador permanezca tanto tiempo en un club. Si fue así, es por algo".
En otro tramo de la entrevista con Sol Play habló de su relación especial con Cristian Alberto González, ex DT de Unión antes de Leo Madelón. "Se liga mucho mi relación con Kily, que por ahí como él tomaba las decisiones y yo lo acompañé, parece que nos fuimos juntos porque las decisiones no fueron correctas. Pero yo siempre actué en función del club, no de una persona en particular", explicó.
"He tomado decisiones buenas o malas, pero las tomé porque me involucré. Siempre acompañé las decisiones que entendí que eran buenas para Unión, independientemente de quién fuera el entrenador", cerró el “Mugre”, ocho años, 221 partidos y 3 goles después de haber llegado a López y Planes para ponerse la camiseta de Unión.