En la mañana de este miércoles y en el predio Casa Unión, el plantel profesional tatengue comenzó con sus trabajos de pretemporada con miras a la participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional que dará comienzo a fines del próximo mes de julio tras la finalización de la Copa del Mundo. Licenciados tras la derrota por Copa Argentina el 22 de mayo pasado en Rosario, el grupo de futbolistas disfrutó de unas merecidas vacaciones que se extendieron por casi 4 semanas antes de retomar el trabajo en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19.
Con Madelón a la cabeza, se puso en marcha la pretemporada en Casa Unión
Después de casi 30 días de licencia, el grupo de jugadores se reencontró en el predio para dar inicio a la preparación con miras al Clausura que comenzará a fines de julio. No estuvieron presentes Corvalán, Roldán, González, Álvarez y Palavecino. Francisco Pumpido y Franco Ratotti regresaron de sus préstamos.
Teniendo en cuenta que el debut en el segundo semestre de la temporada está pautado para el fin de semana del 26 de julio, Leonardo Madelón y su cuerpo técnico tendrán un lapso de casi 45 días para poner a punto al equipo en simultáneo con el desarrollo de un mercado de pases que promete tener mucho movimiento en el mundo Unión. Precisamente hablando de Madelón, la presencia del ídolo al frente de la práctica fue una de las novedades de la jornada, recordando que la semana pasada se llegó al acuerdo total para firmar un nuevo vínculo con la institución hasta diciembre del 2027.
Como sucediera durante el primer semestre del año, Leo estará acompañado por el "Moncho" Carlos Ruiz y Nicolás Vazzoler como asistentes, además de su hijo Augusto como máximo responsable de la preparación física. El que dejó de formar parte del Comando técnico tatengue en las últimas horas fue Rodrigo Llinas, quien no renovó contrato y le puso fin a un ciclo de 9 años como entrenador de arqueros de Unión.
Ausencias y presencias destacadas
En cuanto a la nómina de jugadores que se presentaron este miércoles para dar inicio a los entrenamientos, hubo un total de 32 futbolistas incluyendo a los profesionales y a varios Juveniles promovidos desde el divisional de reserva. Además de Fagioli y Ayala, que hicieron la pretemporada de enero en Uruguay con el primer equipo, se sumó el volante ex Racing Santino Vera y los delanteros Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo. Todos ellos serán seguidos de cerca por Madelón y compañía con la chance de ser sumados definitivamente al plantel superior de cara al Clausura.
También en la lista de jugadores que entrenaron esta mañana se destacaron los nombres de 2 jugadores formados en las inferiores tatengues y que retornan después de sendos préstamos en el exterior. Uno de ellos es Francisco Pumpido, el hijo del campeón del mundo que pasó por el Toluca de México, y el otro es Franco Ratotti, el 9 que estaba cedido en el Delfín de Ecuador pero decidió regresar. En ambos casos, la idea inicial sería volver a prestarlos para que sumen experiencia y continuidad en otros destinos.
En cuanto a las ausencias, a la ya confirmada baja del capitán Claudio Corvalán, que rescindir contrato de manera anticipada y se despidió tras 8 años en el club, se sumaron las de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino, cuyos vínculos finalizan el 30 de junio pero no seguirán en el club. A ellos hay que sumar los casos de Enzo Roldán y el "Rayo" González, que tienen vínculo vigente pero no serán tenidos en cuenta por Madelón. El delantero ya extendió su contrato hasta diciembre de 2028 y se marcha a préstamo al Deportivo Riestra, mientras que al ex Boca se le busca destino para no perder patrimonio, tal cual reveló la semana pasada el director deportivo Santiago Zurbriggen.
Pese a estar en el radar de varios equipos, tanto Rafael Profini como Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez fueron parte de la práctica a la espera de la definición sobre una posible transferencia.
Luego de lo que fue el primer ensayo de este miércoles, el grupo de jugadores seguirá trabajando en Casa Unión hasta el sábado inclusive. Luego de tener el domingo libre, el lunes darán inicio a la semana completa de trabajo. Si bien no está confirmado, la idea del cuerpo técnico es sumar una serie de amistosos para llegar con rodaje al debut frente al Calamar.
Los 32 que empezaron a trabajar
- Arqueros (4): Agustín Chávez, Federico Gomes Gerth, Matías Mansilla, Lucas Meuli,
- Defensores (9): Lucas Ayala, Mateo Del Blanco, Tomás Fagioli, Valentín Fascendini, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Bruno Pittón, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas
- Mediocampistas (12): Misael Aguirre, Brahian Cuello, Franco Fragapane, Emilio Giaccone, Santiago Grella, Lucas Menossi, Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Francisco Pumpido, Augusto Solari, Santino Vera.
- Delanteros (7): Valentín Cerrudo, Agustín Colazo, Diego Díaz, Marcelo Estigarribia, Ignacio Pedano, Franco Ratotti, Cristian Tarragona.