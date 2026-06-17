32 futbolistas presentes

Con Madelón a la cabeza, se puso en marcha la pretemporada en Casa Unión

Después de casi 30 días de licencia, el grupo de jugadores se reencontró en el predio para dar inicio a la preparación con miras al Clausura que comenzará a fines de julio. No estuvieron presentes Corvalán, Roldán, González, Álvarez y Palavecino. Francisco Pumpido y Franco Ratotti regresaron de sus préstamos.