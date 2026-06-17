El fútbol femenino de Santa Fe vuelve a recibir una noticia que llena de orgullo a toda la región. La arquera de Unión, Naila Zaninetti, fue convocada para formar parte de la Selección Argentina Sub 20, un reconocimiento que destaca su talento, compromiso y crecimiento dentro de una disciplina que continúa consolidándose año tras año.
Naila Zaninetti, de Unión a la Selección Argentina Sub 20
La arquera del Club Atlético Unión recibió la convocatoria para integrar la Selección Argentina Sub 20. La noticia representa un nuevo reconocimiento al crecimiento del fútbol femenino santafesino y al trabajo que se desarrolla en las instituciones de la Liga Santafesina.
Un premio al esfuerzo y la constancia
La citación de la joven futbolista rojiblanca representa mucho más que un logro personal. Se trata de una recompensa al esfuerzo diario, a las horas de entrenamiento y al trabajo silencioso que realizan las jugadoras para alcanzar objetivos cada vez más importantes.
Al mismo tiempo, refleja el gran momento que atraviesa el fútbol femenino en la ciudad de Santa Fe y en toda la jurisdicción de la Liga Santafesina de Fútbol.
Desde hace varias temporadas, los clubes de la región vienen realizando una fuerte apuesta por el desarrollo de sus divisiones femeninas, generando espacios de formación, competencia y crecimiento para cientos de jóvenes futbolistas.
En ese contexto, la convocatoria de Zaninetti aparece como una muestra concreta de que ese camino comienza a dar resultados visibles a nivel nacional.
Para cualquier deportista, vestir la camiseta de la Selección Argentina constituye uno de los máximos sueños. En el caso de Naila, esta oportunidad le permitirá compartir entrenamientos y experiencias junto a las mejores jugadoras juveniles del país, además de seguir incorporando herramientas para potenciar su carrera deportiva.
El orgullo de toda la Liga Santafesina
La noticia fue recibida con enorme satisfacción por dirigentes, entrenadores, compañeras y familiares, quienes acompañaron el proceso de crecimiento de la arquera desde sus primeros pasos en la actividad.
Desde la Liga Santafesina de Fútbol hicieron llegar sus felicitaciones y destacaron el valor que tiene esta convocatoria para toda la comunidad futbolística local.
La presencia de una jugadora de la región en los seleccionados nacionales constituye una motivación para las nuevas generaciones y una demostración de que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia permiten alcanzar metas cada vez más altas.
Asimismo, desde la Casa Madre remarcaron que esta convocatoria reafirma el nivel y la calidad de las futbolistas surgidas de los clubes santafesinos, que continúan ganando protagonismo en diferentes competencias provinciales y nacionales.
Naila Zaninetti llevará consigo no solo los colores de Unión, sino también la representación de todo el fútbol femenino santafesino. Su convocatoria es motivo de celebración para una disciplina que sigue creciendo y que encuentra en estas noticias una confirmación del gran trabajo que se realiza día a día.
La Liga Santafesina saludó a la arquera rojiblanca y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia, agradeciendo además su compromiso por representar a la región en el máximo escenario del fútbol juvenil argentino. Una oportunidad inolvidable para la joven guardameta y un nuevo motivo de orgullo para el deporte santafesino.