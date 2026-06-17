Fútbol Femenino

Naila Zaninetti, de Unión a la Selección Argentina Sub 20

La arquera del Club Atlético Unión recibió la convocatoria para integrar la Selección Argentina Sub 20. La noticia representa un nuevo reconocimiento al crecimiento del fútbol femenino santafesino y al trabajo que se desarrolla en las instituciones de la Liga Santafesina.