Fútbol regional

Patronato y Atlético Paraná protagonizarán una final histórica en la Copa Túnel Subfluvial

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial ya tiene a sus finalistas. Patronato, campeón defensor, y Atlético Paraná definirán el título en una serie que enfrentará a dos de las instituciones más emblemáticas de la capital entrerriana.