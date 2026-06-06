Una definición inédita para el fútbol de Paraná. La Copa Túnel Subfluvial sigue consolidándose como uno de los torneos regionales más importantes del interior del país y tendrá en su segunda edición una definición cargada de historia, tradición y rivalidad.
Patronato y Atlético Paraná protagonizarán una final histórica en la Copa Túnel Subfluvial
La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial ya tiene a sus finalistas. Patronato, campeón defensor, y Atlético Paraná definirán el título en una serie que enfrentará a dos de las instituciones más emblemáticas de la capital entrerriana.
Patronato y Atlético Paraná serán los encargados de disputar la gran final del certamen organizado conjuntamente por la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina de Fútbol, en una serie que promete movilizar a toda la capital entrerriana.
Luego de superar con autoridad sus respectivas semifinales y eliminar a los representantes santafesinos que seguían en carrera, ambos equipos se ganaron el derecho de disputar el trofeo en una final completamente paranaense.
Será además un enfrentamiento que pondrá cara a cara a dos de las instituciones más tradicionales de la provincia de Entre Ríos, protagonistas de una rivalidad centenaria que ahora tendrá un nuevo capítulo en el marco de una competencia que no deja de crecer.
La presentación oficial de la serie decisiva se realizó en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná.
Allí, con la conducción de Ezequiel Re, estuvieron presentes los presidentes de las ligas organizadoras, Alejandro Schneider y Leandro Birollo, dirigentes de los clubes finalistas, funcionarios municipales, representantes institucionales de ambas entidades y los capitanes de Patronato y Atlético Paraná.
Durante el acto quedó confirmado el cronograma de la final. El encuentro de ida se disputará el próximo 24 de junio en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, mientras que la revancha tendrá lugar el 1 de julio en el estadio Pedro Mutio.
Allí se conocerá al nuevo campeón de una competencia que ya se ha ganado un lugar destacado dentro del calendario futbolístico regional.
La expectativa es enorme. No sólo por la importancia deportiva de la definición, sino también por lo que representan ambos clubes para la ciudad de Paraná. La serie reunirá a dos instituciones con una enorme trayectoria, una rica historia y una fuerte identificación popular, ingredientes que elevan aún más el atractivo de la final.
En ese contexto, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, destacó el crecimiento sostenido que viene experimentando la Copa Túnel Subfluvial desde su nacimiento.
“La segunda edición, la segunda gran final. Lo principal de todo es que esta copa sigue creciendo, que seguimos confraternizando con los santafesinos y trabajando por un crecimiento”, expresó el dirigente, quien además remarcó el valor institucional que tiene el certamen para fortalecer los vínculos entre ambas ligas.
Sus palabras reflejan el espíritu con el que fue concebida la competencia: generar un espacio de integración deportiva, fortalecer lazos regionales y ofrecer un escenario competitivo para jugadores, entrenadores y dirigentes de dos de las ligas más importantes del fútbol del interior argentino.
El crecimiento de una competencia que une a dos ligas históricas
Durante la presentación también tomó la palabra el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Herbert Basitta, el secretario Luis López y representantes institucionales de la casa madre santafesina.
El dirigente valoró el momento que atraviesa la competencia y resaltó el trabajo conjunto desarrollado junto a la dirigencia paranaense.
“Es un grato momento que debemos disfrutar todos, más allá de los equipos que hoy consiguieron llegar a la final. Estamos en un gran momento y de gran crecimiento entre las dos ligas más importantes del interior del país. Con Alejandro hemos congeniado en muchas cosas y creo que elevar la vara es importante”, sostuvo.
Birollo también destacó la magnitud del espectáculo que ofrecerá la serie final, teniendo en cuenta que los protagonistas representan uno de los clásicos más tradicionales de la Liga Paranaense.
“Espero que el fútbol de Paraná pueda disfrutar de dos verdaderas finales de dos equipos históricos que marcan un verdadero clásico en la Liga Paranaense. Estaremos acompañando cada uno de los partidos porque formamos parte de una verdadera organización de un evento que crece a medida que pasa el tiempo”, agregó.
Las declaraciones de ambos dirigentes reflejan la importancia que la Copa Túnel Subfluvial ha adquirido en apenas dos ediciones. Lo que comenzó como una iniciativa para estrechar vínculos entre Santa Fe y Paraná se transformó rápidamente en una competencia prestigiosa que despierta interés en toda la región.
El camino recorrido por el torneo demuestra que existe un enorme potencial para continuar desarrollando proyectos conjuntos entre ambas ligas. La participación de instituciones históricas, el respaldo dirigencial y la respuesta del público son elementos que alimentan las expectativas de crecimiento para los próximos años.
Voces de protagonistas
Mientras tanto, los protagonistas ya comienzan a palpitar la gran definición. Desde Atlético Paraná, el capitán Martín Aruga expresó la ilusión que genera disputar una final de semejante trascendencia.
“La verdad que es lindo definir en nuestra casa. Como club es algo muy importante y vamos a tratar de que la ida quede abierta para nosotros y que gane el mejor”, manifestó.
El experimentado futbolista también valoró la posibilidad de cerrar la serie en el estadio Pedro Mutio, donde el Decano buscará aprovechar el apoyo de su gente.
“Vamos a tratar de que la copa quede en casa. Es lindo definir en nuestra cancha y poder festejar con nuestra gente. Ojalá que Dios quiera con la copa”, expresó.
Aruga además remarcó el esfuerzo realizado por el plantel para llegar a esta instancia, destacando el trabajo silencioso y constante que permitió al equipo alcanzar una final que devuelve al club a los primeros planos del fútbol regional.
“Venimos trabajando con humildad, haciendo nuestro trabajo como lo llevamos hasta ahora. Vamos a preparar ese partido y tratar de que la copa quede en casa”, señaló.
Del otro lado aparece Patronato, actual campeón del certamen y decidido a defender el título conseguido en la primera edición. El conjunto rojinegro llega nuevamente a la definición con la intención de reafirmar su protagonismo y sumar una nueva estrella a sus vitrinas.
Su capitán, Bartolomé Velázquez, dejó en claro cuál es el objetivo del equipo.
“Obviamente Patronato va a dar todo por dejarla nuevamente, por tener nuevamente este torneo, por ganarla en esta segunda edición y vamos a por eso y por todo”, afirmó.
El referente rojinegro también destacó el compromiso del grupo humano que integra el plantel y consideró que esa es una de las principales fortalezas del equipo.
“Creo que viene siendo un grupo de chicos muy comprometidos, con muchas ganas de salir adelante, de crecer como personas y como jugadores. Patronato ha sido un gran formador para todo esto”, explicó.
Velázquez además valoró el recorrido realizado durante el campeonato y destacó la importancia de haber construido el camino hacia la final paso a paso.
“Fue partido a partido. Tratamos siempre de salir adelante y así lo hemos hecho durante todo el torneo”, indicó.
Otro de los momentos destacados de la presentación fue la intervención del entrenador de la primera división de Patronato, Marcelo Candia, quien puso el foco en el valor formativo que tiene la Copa Túnel Subfluvial para los jóvenes futbolistas de ambas ciudades.
El entrenador consideró que este tipo de competencias representan una plataforma ideal para potenciar talentos y generar oportunidades para jugadores que buscan dar el salto a categorías superiores.
“Eso es fundamental para nosotros, creo que para Colón, para Unión también, porque podemos ver jugadores y se pueden potenciar futbolistas”, afirmó.
Como ejemplo concreto mencionó el caso de Alejo Miró, una de las grandes figuras de la edición anterior.
“Alejo Miró tuvo una copa espectacular y después de ahí casi que se insertó de lleno en el fútbol profesional. Un montón de cosas buenas suceden con este tipo de competencias”, explicó.
Con todos estos condimentos, la final de la Copa Túnel Subfluvial promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la temporada.
Patronato buscará defender la corona obtenida en la primera edición, mientras que Atlético Paraná intentará aprovechar la localía en la revancha para conquistar un título que quedaría grabado para siempre en la memoria de su gente.
La cuenta regresiva ya comenzó. Paraná se prepara para vivir dos jornadas cargadas de pasión, historia y emoción, en una final que tendrá como protagonistas a dos gigantes del fútbol entrerriano y que volverá a confirmar el crecimiento sostenido de una competencia que ya se ganó un lugar de privilegio en el mapa deportivo de la región.