Copa Túnel Subfluvial 2026

Atlético Paraná eliminó a Unión por penales y se convirtió en el primer finalista

El Decano paranaense ganó 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio, igualó la serie semifinal con un global de 4 a 4 y se impuso 4 a 3 en la definición desde los doce pasos. Ahora aguarda por el vencedor del duelo entre Patronato y Universidad Nacional del Litoral para disputar el título de la Copa Túnel Subfluvial.