Atlético Paraná escribió una de las páginas más emotivas de la presente edición de la Copa Túnel Subfluvial 2026.
Atlético Paraná eliminó a Unión por penales y se convirtió en el primer finalista
El Decano paranaense ganó 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio, igualó la serie semifinal con un global de 4 a 4 y se impuso 4 a 3 en la definición desde los doce pasos. Ahora aguarda por el vencedor del duelo entre Patronato y Universidad Nacional del Litoral para disputar el título de la Copa Túnel Subfluvial.
En una noche cargada de tensión y emociones, el Decano derrotó 2 a 1 a Unión de Santa Fe en el partido de vuelta de las semifinales, igualó la serie con un marcador global de 4 a 4 y terminó celebrando su clasificación a la gran final al imponerse por 4 a 3 en la definición por penales.
El encuentro se disputó en el estadio Pedro Mutio y tuvo todos los ingredientes de una verdadera semifinal.
Atlético Paraná llegaba con la obligación de revertir la derrota sufrida en la ida, cuando el conjunto santafesino se había quedado con el triunfo por 3 a 2. Con el respaldo de su público y decidido a cambiar la historia, el equipo de barrio San Martín salió a buscar el resultado desde el primer minuto.
La insistencia del local tuvo premio con la apertura del marcador a través de Juan Ignacio Mitre, quien logró romper el equilibrio y alimentar la ilusión de los paranaenses. Sin embargo, Unión reaccionó y encontró el empate parcial gracias a Torres, un gol que parecía encaminar la clasificación para el conjunto dirigido por Juan De Olivera.
La noche de Muñoz
Lejos de resignarse, Atlético Paraná volvió a tomar la iniciativa y encontró el tanto que necesitaba para igualar la serie. Muñoz apareció en el momento justo para establecer el 2 a 1 definitivo, resultado que dejó el global empatado en cuatro goles por lado y obligó a definir al primer finalista desde el punto penal.
La tanda fue tan apasionante como el desarrollo del partido. Allí emergió la gran figura de la noche: el arquero Giuliano Bourdet. El guardameta del Decano mostró toda su jerarquía al contener el primer y el último penal de la serie, intervenciones decisivas que inclinaron la balanza a favor de los dueños de casa.
Con una mezcla de serenidad y eficacia, Atlético Paraná logró imponerse por 4 a 3 en los remates desde los doce pasos y desató el festejo de sus jugadores, cuerpo técnico e hinchas.
La clasificación tuvo un sabor especial porque llegó luego de remontar una serie adversa ante un rival que había conseguido una ventaja importante en el encuentro de ida.
La actuación del conjunto entrerriano dejó en evidencia su carácter competitivo y su capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles. A pesar de verse obligado a ganar para seguir con vida en el certamen, nunca perdió la convicción ni el orden necesario para sostener la búsqueda del resultado.
La Copa Túnel Subfluvial, organizada en forma conjunta por la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina de Fútbol, continúa consolidándose como una competencia de integración regional que reúne a instituciones de ambas provincias y que año tras año gana prestigio por el nivel de sus protagonistas.
El segundo finalista
Con el boleto a la final ya asegurado, Atlético Paraná ahora centra su atención en conocer a su próximo rival. El segundo finalista surgirá del enfrentamiento entre Patronato, vigente campeón del certamen, y Universidad Nacional del Litoral (UNL), que se medirán este miércoles desde las 21 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Patronato afrontará el compromiso con una ventaja considerable luego del contundente triunfo por 3 a 0 conseguido en el encuentro de ida. Por su parte, Universidad Nacional del Litoral buscará una remontada histórica para revertir la serie y meterse en la definición.
El partido contará con el arbitraje de Nicolás Mottier, acompañado por Ramiro Nadalín como asistente número uno, Gaspar Murador como asistente número dos y Juan Bonnín en funciones de cuarto árbitro.
Mientras espera conocer a su adversario, Atlético Paraná disfruta de una clasificación trabajada y merecida. El Decano superó una serie compleja, mostró personalidad en los momentos determinantes y encontró en Bourdet al héroe de una noche inolvidable.
Ahora el sueño continúa y el objetivo está claro: conquistar la Copa Túnel Subfluvial 2026 y coronar una campaña que ya tiene un lugar destacado en la historia reciente de la institución.