En uno de los 6 encuentros que se jugaban esta tarde por la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, el estadio Rogelio Fedele de la ciudad de San Carlos Centro era sede del cotejo revancha entre el local, Central, y Colón de San Justo.
Colón de San Justo defendió la ventaja en San Carlos y está en 3° fase de la Copa Santa Fe
El equipo de Mauricio Chiementin igualó sin goles con Central y avanzó a la próxima etapa por el contundente 5 a 1 conseguido en la ida. El partido tuvo situaciones para ambos equipos pero no pudieron quebrar el 0 a 0. Sanjustino goleó en Pueblo Irigoyen y también se clasificó.
Tras la goleada por 5 a 1 conseguida la semana pasada en San Justo, el elenco de Mauricio Chiementin buscaba defender la ventaja ante un sabalero sancarlino que iba por la hazaña.
Conscientes de que debían ganar al menos por 4 goles para forzar los penales, los dirigidos por Santiago Manfredi salieron decididos a abrir el marcador, sumando mucha gente en ataque y cerca del área rojiblanca. En apenas 30 segundos Central tuvo su primera opción, con un centro que cayó desde la derecha y Juan Ignacio Bosio cabeceó apenas desviado.
Asumiendo el compromiso y administrando el balón y el terreno, el local era claro dominador del juego ante un Colón que esperaba bien plantado y apostaba a la salida larga para sus delanteros Pariani y Albarracín. En 4 minutos volvió a tenerlo Central, con otro centro desde la derecha que el propio Bosio no llegó a conectar entrando por el segundo palo.
El dominio sancarlino era total, y las chances de gol también. En 10 fue el mismo Bosio el que bajó el envío largo y encontró a Paez que desde el área chica la tiro afuera con la zurda. A los 18 el sabalero desperdició otra opción clarísima, con un remate de Páez que atajó Chavez y el rebote de Gómez que impactó en un defensor de Colón sobre la línea.
Pasada la primera mitad de la etapa inicial, el empuje de Central comenzó a ceder y los de Chiementin aprovecharon para salir del asedio y adelantarse algunos metros en el campo de juego. Si bien el rojinegro seguía siendo el que proponía, el cotejo se hizo más parejo y luchado, con Palacios y Fantín administrando los tiempos en el mediocampo visitante.
El capitán Arroyo estuvo cerca de abrir la cuenta para Colón con un tiro libre que se fue cerca, mientras que Grenón con otro tiro de lejos dispuso de la suya pasada la media hora.
El cuarto de hora final del primer tiempo se jugó lejos de los arcos y los equipos se fueron a vestuarios con un empate en 0 que parecía demasiado castigo para un Central que lo buscó y lo tuvo, pero no pudo convertir el gol que alimente la ilusión de revertir la llave
Lo cerró sin sobresaltos
En el complemento, la tónica del partido no se modificó aunque si se vio a un Colón mucho mejor plantado en su zona defensiva, cortando los ataques del local y casi sin sufrir sobresaltos. Apelando a la experiencia de Arroyo, Palacios y Fantín, el elenco rojiblanco dejó pasar los minutos esperando que su rival gane en ansiedad y pierda en creatividad para tratar de llegar al gol.
Recién a los 25 lo tuvo el local, con un centro que Ceballos cabeceó apenas desviado. En la siguiente casi festeja Colón con otro tiro libre de Arroyo que el arquero Ambort despejó con dificultad.
La más clara de todo ese segundo tiempo fue para Central y sobre los 33, cuando el recién ingresado Bartolé apareció por sorpresa y definió sin poder vencer la resistencia de Chavez.
A los 42 tuvo otra el sabalero con una buena acción colectiva que el ingresado Garuti definió desviado y a los 47 la última fue para la visita con un mano a mano de Pérez que Ambort tapó de forma espectacular.
Gastón Regenhardt decretó el final con un empate que terminó siendo justo en la revancha y que significó el pasaje a la siguiente etapa para un Colón que fue contundente en San Justo y se instaló en la tercera etapa del certamen provincial. En dicha instancia el rival será un viejo conocido de Liga Santafesina: Ciclón Racing. La serie se jugará durante el mes de junio en partidos de ida y vuelta.
Sanjustino goleó y pasó
En otro de los partidos que se jugó este domingo por la tarde, Sanjustino goleó a domicilio a Irigoyense y sacó boleto para la siguiente instancia del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
El verde llegaba en ventaja a esta revancha tras haber ganado 2 a 0 como local en el duelo de ida jugado hace 7 días en San Justo y con una actuación sólida y contundente terminó goleando 4 a 0 en la revancha para avanzar.
Jonatan Tarquini, Mauro Camuzzi y Alejo Macellari en dos oportunidades anotaron los goles del equipo de Marcelo Molina, que en la próxima instancia se medirá con Brown de San Vicente.
De este modo, la Liga Santafesina tendrá 4 representantes en la tercera ronda de esta Copa Santa Fe, ya que a la clasificación de los dos equipos de San Justo se suman los ingresos de Ciclón Racing y El Quillá por haber sido semifinalistas de la última edición de la Copa Federación.
La síntesis
CENTRAL SAN CARLOS: 1- Nahuel Ambort, 2- Lorenzo Ceballos, 3- Genaro Imhoff, 4- Bruno Gómez, 5- Facundo Farías, 6- Germán Grenón, 7- Lautaro Nasta, 8- Tobías López, 9- Juan Ignacio Bosio, 10- Andrés Páez, 11- Exequiel Gómez. DT: Santiago Manfredi.
COLÓN DE SAN JUSTO: 1- Gonzalo Chavez, 2- Axel González, 3- Ulises Sánchez, 4- Mauricio Delgiudice, 5- Alexis Palacios, 6- Osvaldo Arroyo, 7- Matías Fantín, 8- Alejandro Ojeda, 9- Diego Pariani, 10- Lautaro Fagioli, 11- Claudio Albarracín. DT: Mauricio Chiementin.
Goles: No hubo.
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 16- Ignacio Mena por Delgiudice (CSJ); a los 19 min. 15- Ronald Garuti por López, 16- Federico Sola por E. Gómez y 17- Matías Quiñones por Bosio (CSC); 18- Joaquín Pérez por Pariani (CSJ); a los 25 min. 18- Tomás Bartolé por Nasta (CSC); a los 35 min. 13- Lisandro Aguilera por Ojeda y 14- Gonzalo Mellano por Fagioli (CSJ); a los 37 min. 13- Nahuel Arcel por Ceballos (CSC) y Pablo Anturre por Albarracín (CSJ)
Árbitro: Gastón Regenhardt (Liga Galvense)
Estadio: Rogelio Fedele - San Carlos Centro