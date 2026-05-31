Será rival de Ciclón Racing

Colón de San Justo defendió la ventaja en San Carlos y está en 3° fase de la Copa Santa Fe

El equipo de Mauricio Chiementin igualó sin goles con Central y avanzó a la próxima etapa por el contundente 5 a 1 conseguido en la ida. El partido tuvo situaciones para ambos equipos pero no pudieron quebrar el 0 a 0. Sanjustino goleó en Pueblo Irigoyen y también se clasificó.