En paralelo con una nueva jornada del Torneo del Interior, se disputó este sábado la fecha 3 de la Copa Santa Fe de Rugby, competencia provincial en constante crecimiento.
Copa Santa Fe de Rugby
Alma Jrs. y Uni: punteros e invictos
Los de Esperanza ganaron con lo justo y en la Esmeralda hubo "goleada Cuerva".
Intensa jornada en la fecha 3 del torneo provincial.
La Copa Santa Fe de rugby muestra un crecimiento constante y competitivo.
Resultados de Primera
SFRC 29 - Alma Juniors 32
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Uni 60 - Querandí 17
La Salle 27 - Brown SV 19
CRAR 27 - Cha Roga 13
Posiciones: Uni y Alma punteros con 15, CRAR y CRAI 10, Brown 7, La Salle y Santa Fe 5, Cha Roga y Querandi 0
El torneo provincial de rugby sigue su curso con Alma Juniors y Uni liderando la clasificación.
Resultados de Reserva
SFRC 22 - Alma Jrs. 12
Mirá tambiénSuertes dispares para los equipos del Litoral en el Torneo del Interior
Uni 87 - Querandí 5
La Salle 43 - Brown SV 5
CRAR 73 - Cha Roga 7
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