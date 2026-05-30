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Copa Santa Fe de Rugby

Alma Jrs. y Uni: punteros e invictos

Los de Esperanza ganaron con lo justo y en la Esmeralda hubo "goleada Cuerva".

Intensa jornada en la fecha 3 del torneo provincial.Intensa jornada en la fecha 3 del torneo provincial.
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En paralelo con una nueva jornada del Torneo del Interior, se disputó este sábado la fecha 3 de la Copa Santa Fe de Rugby, competencia provincial en constante crecimiento.

copa sf rugbyLa Copa Santa Fe de rugby muestra un crecimiento constante y competitivo.

Resultados de Primera

SFRC 29 - Alma Juniors 32

Uni 60 - Querandí 17

Mirá tambiénSobre el final, Dogos se quedó con el "Clásico del Centro"

La Salle 27 - Brown SV 19

CRAR 27 - Cha Roga 13

Posiciones: Uni y Alma punteros con 15, CRAR y CRAI 10, Brown 7, La Salle y Santa Fe 5, Cha Roga y Querandi 0

copa sf rugbyEl torneo provincial de rugby sigue su curso con Alma Juniors y Uni liderando la clasificación.

Resultados de Reserva

SFRC 22 - Alma Jrs. 12

Uni 87 - Querandí 5

Mirá tambiénSuertes dispares para los equipos del Litoral en el Torneo del Interior

La Salle 43 - Brown SV 5

CRAR 73 - Cha Roga 7

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Rugby
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