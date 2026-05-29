Tal como estaba previsto, en el Hipódromo de Rosario se abrió la fecha numero 13, penúltima de la fase regular del Súper Rugby Américas.
Súper Rugby Américas
Sobre el final, Dogos se quedó con el "Clásico del Centro"
Los del Litoral no pudieron y cayeron 26 a 25. El viernes que viene, se cierra la etapa regular en Tucumán.
Capibaras XV perdió ante Dogos. Foto: Fernando Nicola.
En la última jugada del partido, llegó el try del torneo para la visita que se impuso 26 a 25.
Todavía resta la última jornada donde el equipo del Litoral visitará a Tarucas en el "Jardín de la República ".
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