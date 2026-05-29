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Sobre el final, Dogos se quedó con el "Clásico del Centro"

Los del Litoral no pudieron y cayeron 26 a 25. El viernes que viene, se cierra la etapa regular en Tucumán.

Capibaras XV perdió ante Dogos. Foto: Fernando Nicola.Capibaras XV perdió ante Dogos. Foto: Fernando Nicola.
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Tal como estaba previsto, en el Hipódromo de Rosario se abrió la fecha numero 13, penúltima de la fase regular del Súper Rugby Américas.

Frente a frente, Capibaras y Dogos, para jugar la segunda edición del "Clásico del Centro ".

En la última jugada del partido, llegó el try del torneo para la visita que se impuso 26 a 25.

Todavía resta la última jornada donde el equipo del Litoral visitará a Tarucas en el "Jardín de la República ".

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