En el Hipódromo de Rosario se realizó este jueves la presentación oficial del esperado “Clásico del Centro del País” entre Capibaras y Dogos, correspondiente al Súper Rugby Américas, encuentro que se disputará este viernes desde las 19:00 horas en el mismo escenario y que tendrá en juego la Copa La Ramada.
Se presentó el “Clásico del centro del país” entre Capibaras y Dogos
En Rosario, más precisamente en la “Casa” de la franquicia del Litoral, tuvo lugar la previa formal del partido que abre la penúltima fecha de la competencia.
El evento reunió a dirigentes, entrenadores, jugadores y autoridades provinciales y municipales, en la antesala de un partido que promete un gran marco de público y un alto nivel rugbístico, teniendo en cuenta que ambos equipos ya aseguraron su clasificación a las semifinales del certamen.
Sin embargo, todavía quedan dos fechas claves para definir las posiciones finales y Capibaras mantiene intacta la ilusión de terminar en el segundo puesto de la tabla, ubicación que le permitiría disputar las semifinales como local.
De la presentación participaron el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Martín Vergara; el jefe de Gabinete de Rosario, Rogelio Biazzi; la subsecretaria de Deportes de la provincia, Victoria Vottero; el director ejecutivo de los Juegos Sudamericanos, Diego Sebben; el ex Puma Leonardo Senatore y el CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani.
También estuvieron presentes los protagonistas del encuentro: por Dogos, el head coach Diego Ghiglione y el capitán Valentín Cabral; mientras que por Capibaras asistieron el entrenador Nicolás Galatro y el capitán Ignacio Gandini.
Durante la conferencia, Valentín Cabral destacó el crecimiento del torneo y el valor especial que tiene enfrentar a jugadores con quienes compartió equipos y experiencias.
“Jugamos contra ex compañeros que son amigos que quedan para toda la vida, estamos con muchas ganas de jugar estos partidos, va a ser un encuentro muy lindo. Es muy competitivo el torneo, año a año se va poniendo cada vez más lindo”, expresó el capitán de Dogos.
Por su parte, Ignacio Gandini remarcó la importancia del partido pensando en las semifinales y elogió el acompañamiento del público en los últimos encuentros.
“Dogos viene siendo el equipo más regular y sirve para ver para qué estamos y medirnos. El partido anterior fuimos más ordenados y tuvimos un gran apoyo de la gente, la tribuna se caía abajo, es muy lindo que la gente acompañe, se siente mucho y tiene un gran impacto en nosotros. Ojalá mañana sea así y podamos ganar para ser locales en semifinales”, sostuvo el capitán de Capibaras.
El choque entre ambos equipos aparece como uno de los encuentros más atractivos de la temporada, no solo por la rivalidad regional sino también por el gran presente que atraviesan ambos conjuntos en el Súper Rugby Américas.
La expectativa en Rosario crece con el correr de las horas y el Hipódromo se prepara para recibir una verdadera fiesta del rugby continental, con la Copa La Ramada como premio para el ganador del clásico.