En la propia casa de la franquicia litoraleña

¡Partidazo! Presentan hoy en Rosario Capibaras-Dogos: va el viernes a las 19

Este jueves al mediodía se exhibirá la Copa que estará en juego y el premio al mejor jugador del partido. Se espera un marco multitudinario: Capibaras, que está invicto de local, juega ante su gente el último partido en casa de la etapa regular.