“El Gobierno de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y Litoral Rugby invitan a la presentación de una nueva edición del Clásico del Centro del País: Capibaras vs Dogos. El partido será válido por la fecha 13 del Súper Rugby Américas. Ambos equipos llegan ya clasificados a las semifinales de la máxima competencia continental. La franquicia del Litoral busca ganar para asegurar la localía en las instancias decisivas”, dice el comunicado oficial que convoca a todos los medios de prensa.
¡Partidazo! Presentan hoy en Rosario Capibaras-Dogos: va el viernes a las 19
Este jueves al mediodía se exhibirá la Copa que estará en juego y el premio al mejor jugador del partido. Se espera un marco multitudinario: Capibaras, que está invicto de local, juega ante su gente el último partido en casa de la etapa regular.
Luego de los últimos ajustes técnicos y físicos de cada equipo (los cordobeses llegaron anoche a la ciudad de Rosario), asistirán jugadores y entrenadores de ambos equipos, además de autoridades y referentes del rugby de la región.
Capibaras-Dogos jugarán este viernes, a las 19.00, en el estadio enclavado en el Hipódromo de Rosario, donde la franquicia del Litoral se despedirá como local en la etapa regular, soñando con volver a ese escenario para jugar las semifinales el 12 de junio y en el marco del Súper Rugby Américas.
Hoy, la franquicia de Litoral Rugby y la franquicia de Buenos Aires tienen los mismos puntos: 45. Mientras Capibaras recibe a Dogos y visita a Tarucas, en el caso de Pampas será local de Selknam y termina de visitante en Montevideo contra Peñarol.
Las entradas, desde la plataforma o en los clubes de las tres uniones se pueden adquirir a un costo de 15.000 pesos, recordando que los menores pagan 10.000 pesos, pero los más chicos (hasta 14 años) que concurren con las casacas de sus clubes, ingresan gratis.
Se venden plateas en Rosario con la siguiente modalidad: el asiento numerado, el acceso a la “Experiencia Capibaras” (comidas, bebidas, DJ en vivo), camiseta oficial de regalo y una bufanda como obsequio para alentar este viernes contra Dogos. Todo ese combo por 130.000 pesos.