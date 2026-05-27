De a poco el Súper Rugby Américas (SRA) está llegando al final de su etapa regular. Entre el próximo viernes y sábado, se jugará la fecha 13 de la competencia.
Pablo Deluca, el elegido para dirigir a Capibaras y Dogos
El “Clásico del Centro” comenzará a las 19:06 (hora oficial de la TV) en el Hipódromo rosarino.
Viernes en Rosario
Capibaras y Dogos serán los encargados de abrir la penúltima jornada de competencia en el Hipódromo.
19:06 es el horario oficial previsto para el inicio del partido. Pablo Deluca será el árbitro principal del encuentro y contará con la asistencia de Juan Maio y Juan Vega.
Ambos equipos ya están clasificados a semifinales pero quieren garantizar jugar esa instancia en condición de local, algo que tiene “más fácil” Dogos, que hoy es líder con 51 puntos, mientras que su el equipo local tiene 45.
El mismo día, dos horas después (21:06), gran encuentro en el CASI. Pampas (también ya entre los cuatro mejores, con 45 puntos, pero segundo con una diferencia de +10 sobre Capibaras), recibe a Selknam (quinto con 34 y -63 de diferencia). Damián Schneider, Francisco González y Luca Solda, estarán a cargo del encuentro.
Continuidad el sábado
En São Paulo, Cobras, sin chances, recibe a Tarucas a las 15:06. La franquicia con base en Tucumán es hoy quien está cuarto en la tabla, también con 34 puntos como Selknam, pero con una diferencia positiva de +32. Federico Longobardi, oriundo de Venado Tuerto, controlará las acciones, secundado por Gastón Rogé y Victor Barboza.
La fecha 13 del SRA se cierra en Luque, Paraguay. Allí Yacaré recibe a Peñarol desde las 20.06 con el referato del cordobés Tomás Ninci (Caua Ricardo y Sergio Alvarenga, como asistentes).
Aunque más difícil, los uruguayos tienen chances de meterse en semis: tienen 29 puntos y una diferencia de negativa de 32 tantos. En este caso, el equipo “carbonero” depende también de otros resultados.