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Capibaras y su gente: el apoyo que empujó a semifinales

Más allá de las 10 mil personas presentes el último fin de semana en Paraná, el acompañamiento de la gente con la franquicia del Litoral es clave siempre y se hizo sentir desde el primer momento.

El público de Capibaras, fiel desde el primer momento. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.El público de Capibaras, fiel desde el primer momento. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.
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Capibaras clasificó días atrás a las semifinales del Súper Rugby Américas (SRA), competencia que tiene a los conducidos por Galatro y compañía como debutantes absolutos.

Hasta llegar a ese objetivo, obviamente hubo que obtener resultados que los mantuvieron siempre entre los principales equipos. Algo que se corrobora con los seis partidos consecutivos obteniendo triunfos.

Pero hay algo que se suma a lo deportivo y que viene siendo clave desde la primera fecha de la competencia, allá por el 21 de febrero en Rosario ante Peñarol: el “aguante” de la gente.

Lógicamente, esto no es un detalle menor. Los jugadores lo saben y lo reconocen siempre. Como Gino Dicapua que luego de la victoria y el try que le dio el pasaje a semis a Capibaras aseguró que “es muy lindo que hayamos clasificado dos fechas antes y más con toda esta gente que, sinceramente, fue fue una locura”.

Siempre que terminan los partidos, los chicos corren a buscar una foto o firma de los jugadores. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.Siempre que terminan los partidos, los chicos corren a buscar una foto o firma de los jugadores. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.

Los “locales”

Lautaro Cipriani, de Tilcara, tuvo festejo doble. Además de la alegría por asegurarse un lugar con Capibaras entre los cuatro mejores del SRA, celebró sus 23 años.

“Lo pensé un ratito antes de venir para acá en el colectivo. Ver esto lleno, a mi familia... Creo que es la primera vez que viene mi abuelo, que es un fanático del deporte y la verdad que me llenó de una gran emoción que pude controlar”.

En el Paraná Rowing Club hubo récord: 10 personas vibrando por el equipo de la región. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.En el Paraná Rowing Club hubo récord: 10 personas vibrando por el equipo de la región. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.

Bruno Heit, otro de los paranaenses, pero del Club Atlético Estudiantes, también se refirió al apoyo sostenido que mantiene la franquicia del Litoral.

“¿Qué qué más se puede pedir?”, preguntó El Litoral cuando terminó el encuentro con Selknam. “Creo que no se puede pedir más nada. Estamos muy felices que ‘La Tortuguita’ y Paraná se hayan movilizado de esta manera por nosotros. Esto habla de lo que Capibaras significa para muchos. El primer objetivo está cumplido. Ahora vamos a ir por todo”.

Lleno total, aguante permanente. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.Lleno total, aguante permanente. Foto: Fernando Nicola/El Litoral.

"Emocionante"

El entrenador principal de los litoraleños, Nicolás Galatro, tampoco dejó pasar la oportunidad de agradecerle a la gente. “Es emocionante, lo dijimos antes del partido, se lo dijimos a los chicos. La verdad que el club hizo un esfuerzo enorme por ponerlo en condiciones. La gente acompañó, la cancha estuvo explotada. Nosotros también ahí tenemos un compromiso que respetar. Dijimos que, más allá del resultado, no podemos defraudar”.

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