A un mes del inicio del Mundial M20 que se disputará en Georgia, el réferi argentino Gonzalo de Achaval recibió su designación para participar del certamen juvenil más importante del mundo.
Gonzalo de Achaval confirmado como árbitro para el Mundial M20
El réferi tendrá dos partidos a su cargo y otros dos como asistente en la primera fase. Los Pumitas también ya tienen sus designaciones listas.
De Achaval será parte de cuatro partidos — dos como asistente y dos como árbitro principal — en las primeras tres fechas del torneo, que arranca el sábado 27 de junio.
A medida que se confirmen los cruces tras la fase de grupos, De Achaval podrá recibir más designaciones.
“Estoy muy contento con esta designación y muy agradecido con todas las personas e instituciones que me acompañan en este camino. El Mundial M20 representa la culminación de un año de mucho trabajo y aprendizaje, después de haber tenido la oportunidad de participar tanto en el Seis Naciones como en el Rugby Championship M20”.
El árbitro comentó que “es una competencia de altísimo nivel, con un entorno muy profesional y una exigencia enorme durante un mes completo de torneo. Las experiencias previas en el rugby juvenil internacional fueron fundamentales para llegar mejor preparado a este desafío”.
También valoró mucho el tiempo compartido con el staff y los jugadores de los Pumitas durante el Rugby Championship M20. “Poder conocer más de cerca su forma de trabajo y los estándares que exige este nivel fue una experiencia muy enriquecedora. Representar a Argentina en un evento de estas características es un orgullo enorme y una gran responsabilidad”.
Desiganciones de Gonzalo de Achaval en el Mundial M20
En la primera fecha, el 27 de junio, será asistente de los dos partidos que se disputarán por el Grupo B en el estadio AIA Arena de Kutaisi: Italia vs. Escocia y Nueva Zelanda vs. Japón.
Por las fechas 2 y 3 ahí sí será el réferi principal de Nueva Zelanda – Escocia (en la misma cancha) y Georgia - Uruguay respectivamente (este último a jugarse en el Avchala Stadium de Tbilisi).
Designaciones y fixture de Los Pumitas
Sábado 27 de junio – 6 de la mañana: Argentina vs. Estados Unidos. Referee: Saba Makharadze.
Jueves 2 de julio – 8:30 de la mañana: Argentina vs. Irlanda. Referee: Reuben Keane.
Martes 7 de julio – 8:30 de la mañana : Argentina vs. Inglaterra. Referee: Christopher Alliso.
Siempre hora argentina y en el Avchala Stadium de Tbilisi
Vale recordar que los grupos del Mundial son los siguientes:
Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.
Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.
Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
Grupo D: Francia, Australia, España y Fiji.