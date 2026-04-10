El rugby de la región Litoral pasa un gran momento, ratificando el trabajo que se viene haciendo desde el inicio del TRL y que se fue consolidando con el correr de los años.
El Litoral estará bien representado en la tierra de los Springboks
Ocho jugadores de Capibaras (más otros tres rosarinos) son parte del plantel de los 31 elegidos por Nicolás Fernández Miranda.
Esta introducción se explica con las noticias recientes y con la competencia a nivel internacional que se avecina que es el Rugby Championship M20.
Será la tercera edición de este torneo que reúne a las cuatro potencias del rugby del hemisferio sur: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, este último, país anfitrión.
Con la “celeste y blanca” habrá 10 jugadores del Litoral, además de un sanjuanino que es parte de Capibaras XV.
Importante aporte
La franquicia del Litoral, con ocho representantes, será una de las que más jugadores aporte al seleccionado nacional juvenil conducido por Nicolás Fernández Miranda.
Cinco de los ocho jugadores ya sumaron minutos en el Súper Rugby Américas (SRA): Manuel Cúneo, Bautista Benavides, Basilio Cañas, Ignacio Zabella y Benjamín Ordiz.
También fueron convocados para Los Pumitas M20 Franco Marizza y Mateo Tanoni, quienes dijeron presente en los partidos amistosos, pero aún no en encuentros oficiales.
Lo propio con Agustín Ponzio, quien durante los primeros meses de competencia se recuperó de una lesión y actualmente entrena con los conducidos por Nicolás Galatro aguardando su posibilidad para debutar.
Los “Capipumitas” son : Manuel Cúneo (Hooker - San Juan RC), Bautista Benavides (Segunda línea - Santa Fe Rugby Club), Agustín Ponzio (Segunda línea – CRAI), Franco Marizza (Ala – Rowing), Basilio Cañas (Octavo – CAE), Ignacio Zabella (Medio scrum - Universitario de Rosario), Benjamín Ordiz (Centro – Caranchos) y Mateo Tanoni (Centro – Jockey de Rosario).
Además de los “Capibaras”, hay otro tres de la región Litoral: Álvaro Degrati y Federico Narváez de Plaza y Juan Preumayr del Jockey rosarino.
El resto del plantel argentino
8 de URBA: Jeremy Annand (Belgrano Athl.), Nicolás Cambiasso (BIEI), Fabrizio Cebron (Regatas), Ramón Férnandez Miranda (Hindú), Benjamín Ledesma Arocena (SIC), Joaquín Pascual Viale (Alumni), Bautista Quiroga Miguens (CUBA) y Jerónimo Sorondo (Belgrano Athl.).
4 de Córdoba: Luciano Avaca (Tala RC), Manuel Gianantonio (Tala RC), Constantino Keller (Córdoba Athl.) y Federico Torre (Córdoba Athl.)
4 de Cuyo: Bautista Salinas Mallea (Los Tordos), Federico Serpa (Los Tordos), Germán Tello Fredes (Marista) y Laureano Valle (Mendoza RC).
3 de Tucumán: Tomás Dande (Huirapuca), Benjamín Farías Cerioni (Universitario) y Simón Pfister (Tucumán RC).
1 de Salta: Pedro Coll (Tigres RC)