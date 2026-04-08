El próximo sábado 11 de abril se pondrá en marcha la fecha 2 del Torneo Regional del Litoral que estuvo en “pausa”, luego de jugarse la primera fecha del Torneo del Interior y del parate por Semana Santa.
Larga espera: después de tres semanas, se reanuda el Torneo Regional del Litoral
La competencia tuvo su inicio el 21 de marzo. Después llegó el TDI, pasaron las Pascuas y ahora, “de vuelta al ruedo”.
Santa Fe Rugby y CRAI, los representantes de la Unión Santafesina de Rugby, tienen sus compromisos en condición de visitante.
En el Hipódromo rosarino, en “Casa Capibaras”, hará las veces de local Gimnasia y Esgrima (tiene suspendida la cancha) y recibe a los de Sauce Viejo.
Ambos equipos llegan tras comienzos positivos en las competencias. GER, le ganó a Old Resian por la primera fecha del TRL, y a Marista (último campeón) en el inicio del TDI. Por su parte, Santa Fe Rugby Club derrotó a Uni de Rosario y a Córdoba Athletic respectivamente.
Es el “televisado de la fecha”, por ende, el único encuentro en disputarse a las 17. El árbitro será Carlos Poggi.
CRAI no tuvo el inicio ideal. Recién llegado de su gira deportiva por Sudáfrica, debutó con derrota por la mínima ante Duendes. Los de la Autopista disputarán el TDI “B”, pero este nivel arranca el 25 de abril.
En esta segunda fecha del TRL, los “Gitanos” visitan al bicampeón vigente, Jockey de Rosario quien, en esta competencia, tuvo un comienzo inesperado para “propios y extraños”: cayó en Venado Tuerto ante los “Jocketos” de esa ciudad. Sí ganaron los rosarinos por el TDI (con goleada a Uni de Córdoba).
Juan Moyano será el encargado de impartir justicia en las “cuatro hectáreas” del barrio de Fisherton.
El resto de la fecha 2
- Universitario (R) vs. Jockey (VT). Árbitro: Sergio Alvarenga (Paraguay).
- Duendes vs. Rowing. Árbitro: Bruno Masetti.
- CAE vs. Old Resian. Árbitro: Facundo Gorla.
Segunda División
En nuestro medio, el foco estará puesto en Cabaña Leiva. Allí se enfrentarán “dos viejos conocidos”: La Salle recibe a Universitario. Como árbitro estará Mateo Ciaccio.
Además, en la ciudad de Santo Tomé, Cha Roga se enfrenta a Caranchos (Javier Villalba); Tilcara vs. Alma Jrs. (Fernando Sánchez); Gimnasia de Pergamino vs. CRAR (Tadeo Hereñú); Pampas vs. Provincial (Franco Intilángelo); San Nicolás Rugby vs. Logaritmo (Agustín Suárez Silva).