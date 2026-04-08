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Después de Semana Santa

Todo listo para que vuelva la acción en el Súper Rugby Américas

Capibaras cierra la fecha siete el lunes en Rosario ante Tarucas. El partido se jugará a las 20 y dirige Juan Maio.

Capibaras XV jugó con Peñarol en la primera fecha del SRA. El lunes que viene será la segunda vez en el hipódromo. Crédito: Fernando Nicola. Capibaras XV jugó con Peñarol en la primera fecha del SRA. El lunes que viene será la segunda vez en el hipódromo. Crédito: Fernando Nicola.
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Luego del parate previsto con motivo de la Semana Santa, vuelve la “ovalada” a las canchas de la región. Y por supuesto, el Súper Rugby Américas no es la excepción.

Y en el caso de Capibaras XV con algo muy esperado: el retorno a “casa”. Después de jugar cuatro partidos en condición de visitante, la franquicia del Litoral vuelve a la cancha del hipódromo de Rosario.

Fueron cuatro viajes: Buenos Aires, Paraguay, Chile y Córdoba, para enfrentar a Pampas, Yacaré, Selknam y Dogos respectivamente. Un tour que dejó un saldo de 3 derrotas (en dos se logró punto bonus defensivo) y una victoria.

Con esos resultados, además de las dos primeras fechas donde se le ganó con claridad a Peñarol y Cobras, Capibaras hoy está en “zona de semifinales”, pero claramente, no debe dar demasiados pasos en falso, y si tratar de ir avanzando de manera más firme en la competencia que lo tiene como debutante absoluto.

Capibaras XV-Dogos | Super Rugby Americas Fecha 6 | Córdoba. Foto: Fernando NicolaPor la fecha 6, Capibaras enfrentó en Córdoba a Dogos. Crédito: Fernando Nicola

Se cierra la primera fase

Con este presente, la fecha 7 que se avecina, le pondrá fin a la primera ronda de la competencia. Y Capibaras tiene por delante un desafío de alto impacto: el primer enfrentamiento con Tarucas. Se verán “cara a cara”, las dos franquicias más “jóvenes” del SRA. Los tucumanos van terceros con 23 puntos, mientras que los anfitriones están cuartos con 16.

El árbitro del encuentro será Juan Sebastián Maio, quien estará como réferi principal por primera vez en el SRA luego de estar en 14 oportunidades como juez de touch. Maio estará acompañado de Juan Manuel Martínez y Juan Vega, este último, árbitro del Torneo Regional del Litoral y que también debutará como asistente en la competencia continental.

Capibaras XV-Dogos | Super Rugby Americas Fecha 6 | Córdoba. Foto: Fernando NicolaBruno Heit. El de Paraná fue titular ante Dogos formando pareja de centro con Benjamín Ordiz. ¿Se mantendrá esa dupla? Crédito: Fernando Nicola

La séptima fecha

Viernes 10 de abril, a las 20 horas, en el Club Atlético San Isidro (Buenos Aires): Pampas vs. Peñarol Rugby. Réferi: Tomás Bertazza. Asistentes: Cauã Ricardo y Simón Larrubia.

Sábado 11 de abril, a las 20 horas, en el Estadio Héroes de Curupayty (Asunción): Yacaré XV vs. Dogos XV. Réferi: Damián Schneider. Asistentes: Raimundo Fuenzalida y Adrián Bogado.

Domingo 12 de abril, 15 horas, en el Estadio Nicolau Alayon (San Pablo): Cobras Brasil Rugby vs. Selknam Rugby. Réferi: Gonzalo de Achával. Asistentes: Federico Longobardi y Víctor Hugo Barboza.


Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
DOG
Dogos XV
Argentina
 6 5 0 1 214 117 30 16 +97 6 26
2
PAM
Pampas XV
Argentina
 6 5 0 1 198 140 27 18 +58 6 26
3
TAR
Tarucas
Argentina
 6 5 0 1 190 128 26 18 +62 3 23
4
CAP
Capibaras XV
Argentina
 6 3 0 3 153 101 19 14 +52 4 16
5
PEÑ
Peñarol
Uruguay
 6 3 0 3 137 145 18 18 -8 2 14
6
SEL
Selknam
Chile
 6 2 0 4 123 215 18 29 -92 4 12
7
YAC
Yacaré XV
Paraguay
 6 0 0 6 122 146 17 20 -24 6 6
8
COB
Cobras Brasil
Brasil
 6 1 0 5 103 249 14 35 -146 1 5
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 08/04/2026
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