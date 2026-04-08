Luego del parate previsto con motivo de la Semana Santa, vuelve la “ovalada” a las canchas de la región. Y por supuesto, el Súper Rugby Américas no es la excepción.
Todo listo para que vuelva la acción en el Súper Rugby Américas
Capibaras cierra la fecha siete el lunes en Rosario ante Tarucas. El partido se jugará a las 20 y dirige Juan Maio.
Y en el caso de Capibaras XV con algo muy esperado: el retorno a “casa”. Después de jugar cuatro partidos en condición de visitante, la franquicia del Litoral vuelve a la cancha del hipódromo de Rosario.
Fueron cuatro viajes: Buenos Aires, Paraguay, Chile y Córdoba, para enfrentar a Pampas, Yacaré, Selknam y Dogos respectivamente. Un tour que dejó un saldo de 3 derrotas (en dos se logró punto bonus defensivo) y una victoria.
Con esos resultados, además de las dos primeras fechas donde se le ganó con claridad a Peñarol y Cobras, Capibaras hoy está en “zona de semifinales”, pero claramente, no debe dar demasiados pasos en falso, y si tratar de ir avanzando de manera más firme en la competencia que lo tiene como debutante absoluto.
Se cierra la primera fase
Con este presente, la fecha 7 que se avecina, le pondrá fin a la primera ronda de la competencia. Y Capibaras tiene por delante un desafío de alto impacto: el primer enfrentamiento con Tarucas. Se verán “cara a cara”, las dos franquicias más “jóvenes” del SRA. Los tucumanos van terceros con 23 puntos, mientras que los anfitriones están cuartos con 16.
El árbitro del encuentro será Juan Sebastián Maio, quien estará como réferi principal por primera vez en el SRA luego de estar en 14 oportunidades como juez de touch. Maio estará acompañado de Juan Manuel Martínez y Juan Vega, este último, árbitro del Torneo Regional del Litoral y que también debutará como asistente en la competencia continental.
La séptima fecha
Viernes 10 de abril, a las 20 horas, en el Club Atlético San Isidro (Buenos Aires): Pampas vs. Peñarol Rugby. Réferi: Tomás Bertazza. Asistentes: Cauã Ricardo y Simón Larrubia.
Sábado 11 de abril, a las 20 horas, en el Estadio Héroes de Curupayty (Asunción): Yacaré XV vs. Dogos XV. Réferi: Damián Schneider. Asistentes: Raimundo Fuenzalida y Adrián Bogado.
Domingo 12 de abril, 15 horas, en el Estadio Nicolau Alayon (San Pablo): Cobras Brasil Rugby vs. Selknam Rugby. Réferi: Gonzalo de Achával. Asistentes: Federico Longobardi y Víctor Hugo Barboza.
Tabla de Posiciones
Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
DOG
Dogos XV
Argentina
|6
|5
|0
|1
|214
|117
|30
|16
|+97
|6
|26
|2
|
PAM
Pampas XV
Argentina
|6
|5
|0
|1
|198
|140
|27
|18
|+58
|6
|26
|3
|
TAR
Tarucas
Argentina
|6
|5
|0
|1
|190
|128
|26
|18
|+62
|3
|23
|4
|
CAP
Capibaras XV
Argentina
|6
|3
|0
|3
|153
|101
|19
|14
|+52
|4
|16
|5
|
PEÑ
Peñarol
Uruguay
|6
|3
|0
|3
|137
|145
|18
|18
|-8
|2
|14
|6
|
SEL
Selknam
Chile
|6
|2
|0
|4
|123
|215
|18
|29
|-92
|4
|12
|7
|
YAC
Yacaré XV
Paraguay
|6
|0
|0
|6
|122
|146
|17
|20
|-24
|6
|6
|8
|
COB
Cobras Brasil
Brasil
|6
|1
|0
|5
|103
|249
|14
|35
|-146
|1
|5