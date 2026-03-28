Uni, CRAI, Alma Juniors y CRAR, los vencedores en la primera fecha

Con un sábado marcado por temperaturas que llegaron a estar por momentos en los 35 grados en la ciudad de Santa Fe y alrededores, llamativo teniendo en cuenta que ya es otoño y estaba anunciado algo de lluvia, este fin de semana comenzó una nueva edición de la Copa Santa Fe de Rugby, competencia provincial que tiene el objetivo de potenciar el deporte, en este caso el rugby.
En lo que corresponde a la competencia principal, se disputaron partidos atractivos y para todos los gustos. Prensa Uni SF
Cabe destacar que las fechas de Copa Santa Fe, son coincidentes con las del Torneo del Interior, con lo cual esto genera que los chicos siempre tengan la oportunidad de jugar, más alla del certamen que se trate.
En el caso de la Copa Santa Fe de Rugby, se juegan en paralelo dos zonas: la Norte (correspondiente a la Unión Santafesina de Rugby) y la Sur (de la Unión de Rosario).
Zona Norte
En lo que corresponde a la competencia principal, se disputaron partidos atractivos y para todos los gustos.
En la "Granja" Universitario recibió a Atlético Brown de San Vicente.
En Primera, partido parejo con resultado favorable al local por 35 30. Mientras que la reserva del "Cuervo" goleó a la visita por un expresivo 104 a 3.
En Rafaela CRAR venció 41-15 a La Salle en primera.
Por su parte, en la Autopista, CRAI jugó ante Querandí. Fueron goleadas para eln"Gitano": 62 a 3 y 57 a 0 en primera y reserva respectivamente.
En Esperanza, el equipo principal de Alma Juniors derrotó a Cha Roga 40 a 17. En raerva también hubo victoria para el equipo de la "primera colonia agrícola" de Argentina por 50 a 3.
Alma Juniors derrotó a Cha Roga en Esperanza.
En Rafaela CRAR venció 41-15 a La Salle en primera, mientras que también fue victoria local en reserva: 39-30
El partido entre Universitario vs. Atlético Brown de San Vicente.
En esta primera jornada, estuvo libre Santa Fe Rugby Club.