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Arrancó la Copa Santa Fe de Rugby: goleadas, paridad y alto nivel en la fecha inicial

La competencia provincial se puso en marcha este fin de semana con partidos en las Zonas 1 y 2. Hubo resultados abultados y encuentros muy disputados, en un inicio que mostró intensidad y buen juego.

Old Resian vs Jockey de VT.Old Resian vs Jockey de VT.
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La Copa Santa Fe de Rugby comenzó a disputarse este fin de semana con una primera fecha que dejó un panorama variado: desde goleadas contundentes hasta partidos definidos en los últimos minutos.

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La actividad se abrió el viernes con dos encuentros destacados. En la Zona 1, Universitario hizo valer su poderío ofensivo y se impuso con claridad ante Duendes RC por 38 a 19. En paralelo, por la Zona 2, Gimnasia y Esgrima de Rosario consiguió una valiosa victoria como visitante frente a Jockey Club de Rosario por 23 a 20, en uno de los cruces más parejos de la jornada.

El sábado se completó la fecha inaugural con el resto de los partidos. En la Zona 1, Los Caranchos no dejó margen para dudas y goleó a Fusión SN por 52 a 10. También Provincial mostró solidez al vencer a Gimnasia de Pergamino por 49 a 20.

Caranchos vs Regatas Belgrano.Caranchos vs Regatas Belgrano.

En la Zona 2 se registraron los marcadores más amplios. Logaritmo dominó de principio a fin a Los Pampas y ganó por un contundente 62 a 7. Sin embargo, la mayor diferencia de la fecha la protagonizó Old Resian, que superó con autoridad a Jockey Club de Venado Tuerto por 89 a 0.

Con estos resultados, la Copa Santa Fe de Rugby tuvo un inicio intenso, con equipos que marcaron diferencias desde el arranque y otros que dejaron en claro que la competencia será pareja y exigente.

Resultados – Fecha 1

Zona 1

  • Universitario 38 – Duendes RC 19
  • Los Caranchos 52 – Fusión SN 10
  • Provincial 49 – Gimnasia de Pergamino 20
Logaritmo vs Los Pampas de RufinoLogaritmo vs Los Pampas de Rufino.

Zona 2

  • Gimnasia y Esgrima de Rosario 23 – Jockey Club de Rosario 20
  • Logaritmo 62 – Los Pampas 7
  • Old Resian 89 – Jockey Club de Venado Tuerto 0

Lo que viene

La segunda fecha continuará el próximo fin de semana, donde los equipos buscarán consolidarse en sus zonas y perfilarse como candidatos en el torneo provincial.

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