Se presentó una nueva edición del "Torneo Dos Orillas"

En el salón auditorio del Sanatorio Santa Fe se llevó a cabo la presentación oficial de una nueva edición del Torneo Dos Orillas de rugby, una competencia emblemática del calendario regional que nuclea a clubes de las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos.
El certamen, destinado a las categorías Menores de 15, 16, 17 y 19 años, reafirma su rol clave en el desarrollo del rugby juvenil, consolidándose como una plataforma de formación deportiva y humana para cientos de jugadores de la región.
El torneo se consolida como semillero del rugby regional. Crédito: Franco Perego.
La mesa principal del lanzamiento estuvo integrada por Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Juan Rosas Paz, vicepresidente de la Unión Entrerriana; Jorge Bruzzone, referente de competencias del Dos Orillas; y Antonio Saleme, subdirector médico del Sanatorio Santa Fe.
La institución de salud no solo da nombre a la copa, sino que además sostiene un fuerte acompañamiento al deporte en general y al rugby en particular, destacando los valores que promueve la disciplina.
El certamen reúne a clubes de Santa Fe y Entre Ríos. Crédito: Franco Perego.
También participaron del evento Jorge Onorato (Universitario), Franco Benítez (Tilcara), Federico Cescut (Santa Fe Rugby) y Pietro Croce (Cha Roga), quienes actualmente integran Capibaras XV, la franquicia del Litoral que compite en el Súper Rugby Américas.
Todos ellos tienen un pasado en el Dos Orillas, torneo que disputaron en distintas etapas formativas, lo que refuerza la importancia del certamen como semillero de talentos.
Participan categorías juveniles desde M15 hasta M19. Crédito: Franco Perego.
El acto contó además con la presencia de dirigentes de los clubes participantes, representantes del referato y distintos actores vinculados al rugby regional, en una muestra del respaldo y la expectativa que genera una nueva edición de este tradicional campeonato.