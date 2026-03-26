Mientras Litoral Rugby ya piensa en Dogos

El Sudamericano M18 y Hourcade brillaron en la “Casa Capibaras”

Con el magnífico escenario ovalado del Hipódromo de Rosario como testigo se presentaron los seis capitanes que disputan el Campeonato Sudamericano M18 de rugby. Luego, Daniel “Huevo” Hourcade disertó como gerente del Área de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby y elogió a la franquicia litoraleña.