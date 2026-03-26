El Sudamericano M18 y Hourcade brillaron en la “Casa Capibaras”
Con el magnífico escenario ovalado del Hipódromo de Rosario como testigo se presentaron los seis capitanes que disputan el Campeonato Sudamericano M18 de rugby. Luego, Daniel “Huevo” Hourcade disertó como gerente del Área de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby y elogió a la franquicia litoraleña.
Daniel "Huevo" Hourcade, gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby. Foto: gentileza.
El magnífico estadio ovalado enclavado en el Hipódromo de la ciudad de Rosario y la flamante “Casa Capibaras”, donde descansan los sueños de la franquicia Litoral Rugby, vivieron otra de esas jornadas que van forjando la identidad de un proyecto deportivo que acumula apenas un puñado de meses y está proyectado a cinco años. Todo esto en la previa al gran duelo del lunes a la noche entre Dogos y Capibaras XV en Córdoba.
A primer turno, con la presencia del Diputado Provincial Germán Scavuzzo, de Mauricio Catera (Unión de Rugby de Rosario) y de la gente que está en el día a día en Casa Capibaras, se presentaron los seis capitanes del Sudamericano M18 de rugby que arrancó este martes y finaliza mañana viernes en el Hipódromo de Rosario. Además, hubo presencia de dirigentes, ex dirigentes, entrenadores y prensa especializada.
Este M18, organizado por Sudamérica Rugby, convoca a jóvenes promesas del continente y marca el inicio del camino hacia los seleccionados mayores. En esta edición, la selección argentina participa con dos equipos, mientras que también dieron el sí Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.
La competencia se disputa con un formato adaptado: en la primera jornada del martes los partidos tuvieron dos tiempos de 35 minutos, mientras que en la segunda de este viernes se disputarán en dos períodos de 20 minutos.
Además de las jornadas de partido, los jugadores participaron de talleres de Integridad y Valores, dictados por Sudamérica Rugby, orientados a reforzar las enseñanzas que le dan su sello al rugby.
Este Sudamericano M18 es un momento determinante en la formación de los jugadores, porque para muchos de ellos implica su punto de partida hacia la alta competencia.
El historial de M18 marca una hegemonía de Argentina: fue campeón en las últimas seis ediciones, incluyendo Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.
El Sudamericano M18 y Hourcade brillaron en la “Casa Capibaras”. Foto: gentileza.
Luego que los seis capitanes se llevaran el aplauso de la concurrencia, la “Casa Capibaras” recibió la presencia estelar del “Huevo” Daniel Hourcade, recibido especialmente por uno de sus “chicos” en Los Pumas: Leo Senatore, Embajador Deportivo de Capibaras XV. El propio Alejandro García, vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario y presidente del Comité Ejecutivo del Litoral, brindó unas palabras emotivas para presentar al “Huevo”.
"El Desarrollo del Alto rendimiento en Sudamérica" y "El juego dentro de la defensa" fueron los dos temas que desarrolló Hourcade, en el marco del Torneo Sudamericano para Menores de 18 años y logrando la atención total de los presentes por más de una hora.
El ex head coach de Los Pumas y actual gerente del Área de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, que fue ovacionado en “Casa Capibaras” (el CEO de la franquicia, Carlos Fertonani, le agradeció su gesto de estar en el Hipódromo de Rosario) y atendió a El Litoral, elogiando a la franquicia de Litoral Rugby: “Lo que se firmó hace seis meses en la UAR había estado muy cerca hace un año aproximadamente. Sin dudas lo de Capibaras tiene una seriedad que está a la vista: estas instalaciones, el equipo, la respuesta de la gente en sus partidos como local. Es el camino, apostamos por esta idea”.
Head Coach de Los Pumas 2013-2016, quien consiguiera el primer triunfo en el Rugby Championship y el primero de la historia ante Sudáfrica, el “Huevo” comandó ese recordado cuarto puesto en la RWC 2015.
Ahora, como Consultor Senior de World Rugby y principal impulsor del Súper Rugby Américas, Daniel Hourcade no cambia y no se la cree. El “Huevo” brilló y regaló humildad a puro rugby en “Casa Capibaras”