#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Rosario

Partidos parejos en la primera jornada del Sudamericano M18

Entre los dos equipos de Argentina, hay 10 jugadores del Litoral. La jornada final se llevará a cabo el próximo viernes 27 en el Hipódromo.

Argentina 1 y Argentina 2 protagonizaron un gran partido.Argentina 1 y Argentina 2 protagonizaron un gran partido.
Seguinos en
Por: 

En el Hipódromo de Rosario, en donde hace de local Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, se desarrolló la primera jornada de competencias del Campeonato Sudamericano M18.

Dicho certamen le da la oportunidad a jugadores juveniles de la región a representar a sus seleccionados y continuar con el desarrollo de los mismos.

Este martes, los partidos que se jugaron fueron de dos tiempos de 35 minutos cada uno. En tanto que en la jornada final (prevista para el viernes 27 de marzo), los encuentros serán de dos tiempos de 20 minutos, para permitir dos cotejos por equipo.

En la primera jornada de la edición 2026 se disputaron tres encuentros. En primera instancia, Uruguay venció 29-13 a Chile, mientras que en el duelo entre los dos seleccionados que presentó el local, Argentina 1 triunfó 24-21 ante Argentina 2. En el último turno del día, Brasil le ganó 27-24 a Paraguay.

Así inició el partido Argentina 1.Así inició el partido Argentina 1.

Los partidos del viernes

La última jornada del Sudamericano M18, tal como está previsto, se disputará íntegramente el próximo viernes 27 de marzo, y tendrá la siguiente programación:

10:15 hs.: Uruguay vs. Argentina (2)

11:05 hs.: Argentina (1) vs. Paraguay

11:55 hs.: Brasil vs. Chile

12:45 hs.: Uruguay vs. Paraguay

13:35 hs.: Argentina (1) vs. Chile

14:25 hs.: Brasil vs. Argentina (2)

Los 15 que arrancaron en Argentina 2.Los 15 que arrancaron en Argentina 2.

Litoral presente

Para esta competencia los entrenadores del seleccionado argentino, convocaron a 10 jugadores del Litoral: Juan Bunge Fabre (CAE), Joaquín Dechiara y Gonzalo Fruttero (SFRC), Tobías Moreira (CRAI), Federico Narváez (CRAR/Atl. del Rosario), Juan Cruz Estévez Benegas y Valentín Acosta Arocena (Atl. del Rosario), Bautista Córdoba (Uni de Rosario), Jeremías Godoy (Duendes) y Santiago Mackey (Jockey de Rosario).

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rugby
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro