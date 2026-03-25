Partidos parejos en la primera jornada del Sudamericano M18

En el Hipódromo de Rosario, en donde hace de local Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, se desarrolló la primera jornada de competencias del Campeonato Sudamericano M18.
Entre los dos equipos de Argentina, hay 10 jugadores del Litoral. La jornada final se llevará a cabo el próximo viernes 27 en el Hipódromo.
En el Hipódromo de Rosario, en donde hace de local Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, se desarrolló la primera jornada de competencias del Campeonato Sudamericano M18.
Dicho certamen le da la oportunidad a jugadores juveniles de la región a representar a sus seleccionados y continuar con el desarrollo de los mismos.
Este martes, los partidos que se jugaron fueron de dos tiempos de 35 minutos cada uno. En tanto que en la jornada final (prevista para el viernes 27 de marzo), los encuentros serán de dos tiempos de 20 minutos, para permitir dos cotejos por equipo.
En la primera jornada de la edición 2026 se disputaron tres encuentros. En primera instancia, Uruguay venció 29-13 a Chile, mientras que en el duelo entre los dos seleccionados que presentó el local, Argentina 1 triunfó 24-21 ante Argentina 2. En el último turno del día, Brasil le ganó 27-24 a Paraguay.
La última jornada del Sudamericano M18, tal como está previsto, se disputará íntegramente el próximo viernes 27 de marzo, y tendrá la siguiente programación:
10:15 hs.: Uruguay vs. Argentina (2)
11:05 hs.: Argentina (1) vs. Paraguay
11:55 hs.: Brasil vs. Chile
12:45 hs.: Uruguay vs. Paraguay
13:35 hs.: Argentina (1) vs. Chile
14:25 hs.: Brasil vs. Argentina (2)
Para esta competencia los entrenadores del seleccionado argentino, convocaron a 10 jugadores del Litoral: Juan Bunge Fabre (CAE), Joaquín Dechiara y Gonzalo Fruttero (SFRC), Tobías Moreira (CRAI), Federico Narváez (CRAR/Atl. del Rosario), Juan Cruz Estévez Benegas y Valentín Acosta Arocena (Atl. del Rosario), Bautista Córdoba (Uni de Rosario), Jeremías Godoy (Duendes) y Santiago Mackey (Jockey de Rosario).