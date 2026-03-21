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Fecha 5

Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Selknam

La franquicia del Litoral y el conjunto chileno se enfrentaron en Santiago por la quinta fecha del torneo. El partido tuvo impacto en la zona media y alta de la tabla, en un tramo del certamen donde cada punto empezó a pesar más.

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Capibaras XV y Selknam se enfrentaron este sábado en el St. George’s College de Santiago de Chile, por la quinta fecha del Súper Rugby Américas, en un cruce que volvió a poner a la franquicia del Litoral ante una prueba exigente fuera del país. El equipo dirigido por Nicolás Galatro llegó a la capital chilena el jueves por la noche y completó allí una preparación marcada por el Captain Run y una agenda institucional previa al partido.

La previa del encuentro había mostrado a Capibaras con una formación renovada, ya que el cuerpo técnico introdujo seis cambios para visitar a Selknam. Entre las novedades sobresalieron el ingreso de Franco Benítez, que tuvo su estreno como titular, y los regresos de Ignacio Dogliani y Franco Rossetto, en un contexto atravesado además por bajas físicas dentro del plantel.

Selknam aprovechó la localía, derrotó a Capibaras y alteró la tabla en un momento clave del campeonato. La caída dejó a la franquicia del Litoral obligada a mirar de cerca el resto de los resultados de la fecha para entender su nueva ubicación.

En fotos: Capibaras XV vs. Selknam

En fotos: Capibaras XV vs. Selknam

Un partido con efecto sobre la tabla

El cruce entre Capibaras y Selknam dejó una consecuencia directa sobre la tabla de posiciones del torneo. A esta altura del Súper Rugby Américas, cada resultado empezó a condicionar no solo la pelea de arriba, sino también el reordenamiento de los equipos que buscan afirmarse en la mitad del campeonato.

Para Capibaras, el viaje a Chile representó una nueva medida para sostener competitividad fuera de casa y seguir sumando en una primera experiencia internacional que viene dejando señales positivas. Para Selknam, en tanto, la localía aparecía como una chance importante para hacerse fuerte en Santiago y modificar su lugar en las posiciones.

El contexto que rodeó a Capibaras en Santiago

La estadía del equipo del Litoral en Chile también tuvo un costado institucional. Antes del partido, la delegación fue recibida por Jorge Faurie en la Residencia Oficial de la Embajada Argentina, en un encuentro protocolar que incluyó intercambio de presentes y charlas sobre el crecimiento del Súper Rugby Américas y de la franquicia regional.

Ese marco acompañó una salida que fue importante tanto en lo deportivo como en lo simbólico para Capibaras. La franquicia volvió a instalarse fuera del país con una agenda más amplia que la del partido en sí, mientras sigue construyendo identidad y presencia dentro del mapa sudamericano del rugby profesional.

Así quedó la tabla

Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
DOG
Dogos XV
Argentina
 5 4 0 1 183 104 26 10 +79 5 21
2
PAM
Pampas
Argentina
 4 3 0 1 132 95 17 11 +37 4 16
3
CAP
Capibaras XV
Argentina
 5 3 0 2 138 83 16 12 +55 3 15
4
TAR
Tarucas
Argentina
 4 3 0 1 120 100 14 14 +20 1 13
5
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
 5 2 0 3 125 141 18 17 -16 2 10
6
SEL
Selknam
Chile
 5 2 0 3 101 198 15 27 -97 2 10
7
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
 4 1 0 3 72 132 7 20 -60 1 5
8
YAC
Yacare XV
Paraguay
 4 0 0 4 80 98 11 13 -18 4 4
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 15/03/2026
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