Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Selknam

Capibaras XV y Selknam se enfrentaron este sábado en el St. George’s College de Santiago de Chile, por la quinta fecha del Súper Rugby Américas, en un cruce que volvió a poner a la franquicia del Litoral ante una prueba exigente fuera del país. El equipo dirigido por Nicolás Galatro llegó a la capital chilena el jueves por la noche y completó allí una preparación marcada por el Captain Run y una agenda institucional previa al partido.
La previa del encuentro había mostrado a Capibaras con una formación renovada, ya que el cuerpo técnico introdujo seis cambios para visitar a Selknam. Entre las novedades sobresalieron el ingreso de Franco Benítez, que tuvo su estreno como titular, y los regresos de Ignacio Dogliani y Franco Rossetto, en un contexto atravesado además por bajas físicas dentro del plantel.
Selknam aprovechó la localía, derrotó a Capibaras y alteró la tabla en un momento clave del campeonato. La caída dejó a la franquicia del Litoral obligada a mirar de cerca el resto de los resultados de la fecha para entender su nueva ubicación.
Un partido con efecto sobre la tabla
El cruce entre Capibaras y Selknam dejó una consecuencia directa sobre la tabla de posiciones del torneo. A esta altura del Súper Rugby Américas, cada resultado empezó a condicionar no solo la pelea de arriba, sino también el reordenamiento de los equipos que buscan afirmarse en la mitad del campeonato.
Para Capibaras, el viaje a Chile representó una nueva medida para sostener competitividad fuera de casa y seguir sumando en una primera experiencia internacional que viene dejando señales positivas. Para Selknam, en tanto, la localía aparecía como una chance importante para hacerse fuerte en Santiago y modificar su lugar en las posiciones.
El contexto que rodeó a Capibaras en Santiago
La estadía del equipo del Litoral en Chile también tuvo un costado institucional. Antes del partido, la delegación fue recibida por Jorge Faurie en la Residencia Oficial de la Embajada Argentina, en un encuentro protocolar que incluyó intercambio de presentes y charlas sobre el crecimiento del Súper Rugby Américas y de la franquicia regional.
Ese marco acompañó una salida que fue importante tanto en lo deportivo como en lo simbólico para Capibaras. La franquicia volvió a instalarse fuera del país con una agenda más amplia que la del partido en sí, mientras sigue construyendo identidad y presencia dentro del mapa sudamericano del rugby profesional.
Así quedó la tabla
Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
|5
|4
|0
|1
|183
|104
|26
|10
|+79
|5
|21
|2
|
|4
|3
|0
|1
|132
|95
|17
|11
|+37
|4
|16
|3
|
|5
|3
|0
|2
|138
|83
|16
|12
|+55
|3
|15
|4
|
|4
|3
|0
|1
|120
|100
|14
|14
|+20
|1
|13
|5
|
|5
|2
|0
|3
|125
|141
|18
|17
|-16
|2
|10
|6
|
|5
|2
|0
|3
|101
|198
|15
|27
|-97
|2
|10
|7
|
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
|4
|1
|0
|3
|72
|132
|7
|20
|-60
|1
|5
|8
|
|4
|0
|0
|4
|80
|98
|11
|13
|-18
|4
|4
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus