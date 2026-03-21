Juegan Capibaras XV contra Selknam; seguí el minuto a minuto

Jorge Faurie agasajó a Capibaras en la Residencia de la Embajada Argentina

16:37 33' ST: Penal para Capibaras | Gana Selknam 24-17

Seguinos en 16:10 10' ST: Capibaras volvió a tener a todo su equipo en cancha

Seguinos en 15:39 33' PT: Amarilla para Di Pierri | Capibaras se queda con 10

El "Capi" arrancó con todo. Dicapua encontró la pelota en el aire y se fue corriendo a toda velocidad. Ganan los litoraleños 5-0.

Seguinos en 14:48 Los medios y backs de Capibaras para jugar en Santiago

Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani conducirán al equipo desde la base. Más afuera estarán Franco Rossetto, Guido Chesini, Bautista Estellés, Gino Dicapua y Francisco Lluch, en una línea que buscará lastimar con ritmo y movilidad.

Entre los suplentes estarán Bernfardo Lis, Ignacio Palillo, Ignacio Orsetti, Bautista Benavides, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bruno Heit. Desde allí, el equipo buscará sostener intensidad en un partido que promete desgaste.

Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri estarán en la primera línea; Franco Benítez y Lucas Bur en la segunda; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas completarán el pack de forwards desde el arranque.

El forward volverá a ser una de las referencias del equipo dentro de la cancha. En un partido de mucha exigencia física y táctica, Gandini aparece como una pieza central en la conducción del equipo del Litoral.

Una de las novedades más fuertes en Capibaras será la presencia de Franco Benítez desde el arranque. El jugador de Tilcara tendrá su debut como titular en el equipo y aparece como una de las apuestas para este partido en Santiago.

El staff técnico resolvió seis modificaciones en la formación titular para el cruce ante Selknam. Habrá tres variantes entre los forwards y otras tres en los backs, en una apuesta pensada para administrar cargas y responder a algunas bajas por lesión.

El equipo del Litoral vuelve a jugar como visitante y lo hará ante un rival de peso dentro del torneo. Después de sus anteriores salidas, el plantel que conduce Nicolás Galatro intentará sostener competitividad y sumar en una cancha difícil.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Disney+, en otra jornada con presencia argentina en el Súper Rugby Américas. Además, El Litoral acompaña la previa y el desarrollo del partido con cobertura minuto a minuto.

El partido entre la franquicia del Litoral y el conjunto chileno comenzará este sábado a las 15, hora de la Argentina. Será una nueva presentación internacional para Capibaras en su primera experiencia dentro del certamen continental.

La franquicia del Litoral enfrenta este sábado a Selknam en Santiago, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. El equipo de Nicolás Galatro afronta otra salida exigente fuera del país, en un partido que puede ser importante para seguir afirmándose en el torneo.