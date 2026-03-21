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Juegan Capibaras XV contra Selknam; seguí el minuto a minuto

La franquicia del Litoral afronta una nueva salida en el torneo continental y este sábado visita a Selknam en Chile. Nicolás Galatro metió seis cambios para un cruce importante en la pelea por seguir sumando.

Capibaras XV-Selknam. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV-Selknam. Foto: Fernando Nicola
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Capibaras XV volverá a salir a escena este sábado desde las 15, cuando enfrente a Selknam en el St. George’s College de Santiago de Chile por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. El equipo del Litoral llegó a la capital chilena el jueves por la noche y completó su preparación con la mira puesta en un partido exigente, en otra escala de su primera experiencia dentro del torneo.

La delegación conducida por Nicolás Galatro se instaló en el Hotel Director, sobre la avenida Vitacura, luego de un viaje con algunas demoras menores. Ya en Chile, el plantel tuvo una agenda que combinó descanso, Captain Run y una actividad institucional en la Embajada Argentina, donde fue recibido por Jorge Faurie.

Mirá tambiénJorge Faurie agasajó a Capibaras en la Residencia de la Embajada Argentina

Seguí el minuto a minuto

Sábado 21.03

16:37 33' ST: Penal para Capibaras | Gana Selknam 24-17

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Sábado 21.03

16:33 30' ST: Amarilla en Selknam, se quedan con uno menos

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Sábado 21.03

16:10 10' ST: Capibaras volvió a tener a todo su equipo en cancha

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Sábado 21.03

16:07 7' ST: Nuevo try+conversión de Selknam | Gana el chileno 24-14

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Sábado 21.03

16:06 6' ST: Otro penal de Dogliani | Capibaras se puso 14-17

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Sábado 21.03

16:03 2' ST: Penal de Dogliani | Gana Selknam 17-11

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Sábado 21.03

16:00 Arrancó el segundo tiempo

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Sábado 21.03

15:47 Terminó el primer tiempo

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Sábado 21.03

15:46 40' PT: Amarilla en Capibaras, se quedan con 9

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Sábado 21.03

15:45 39' PT: Penal de Dogliani | Gana Selknam 17-9

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Sábado 21.03

15:39 33' PT: Amarilla para Di Pierri | Capibaras se queda con 10

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Sábado 21.03

15:34 29' PT: Otro try de Selknam | Gana el local 17-5

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Sábado 21.03

15:31 26' PT: Try de Selknam | Gana el local 12-5

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Sábado 21.03

15:12 9' PT: Try y conversión de Selknam | Gana el local 7-5

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Sábado 21.03

15:04 1' PT: ¡TRY DE CAPIBARAS!

El "Capi" arrancó con todo. Dicapua encontró la pelota en el aire y se fue corriendo a toda velocidad. Ganan los litoraleños 5-0.

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Sábado 21.03

15:01 Arrancó el partido

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Sábado 21.03

14:48 Los medios y backs de Capibaras para jugar en Santiago

Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani conducirán al equipo desde la base. Más afuera estarán Franco Rossetto, Guido Chesini, Bautista Estellés, Gino Dicapua y Francisco Lluch, en una línea que buscará lastimar con ritmo y movilidad.

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Sábado 21.03

14:48 El banco de Capibaras también ya está confirmado

Entre los suplentes estarán Bernfardo Lis, Ignacio Palillo, Ignacio Orsetti, Bautista Benavides, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bruno Heit. Desde allí, el equipo buscará sostener intensidad en un partido que promete desgaste.

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Sábado 21.03

14:48 Así forma Capibaras para enfrentar a Selknam

Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri estarán en la primera línea; Franco Benítez y Lucas Bur en la segunda; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas completarán el pack de forwards desde el arranque.

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Sábado 21.03

14:47 Ignacio Gandini será el capitán de Capibaras

El forward volverá a ser una de las referencias del equipo dentro de la cancha. En un partido de mucha exigencia física y táctica, Gandini aparece como una pieza central en la conducción del equipo del Litoral.

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Sábado 21.03

14:47 Franco Benítez tendrá su estreno como titular

Una de las novedades más fuertes en Capibaras será la presencia de Franco Benítez desde el arranque. El jugador de Tilcara tendrá su debut como titular en el equipo y aparece como una de las apuestas para este partido en Santiago.

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Sábado 21.03

14:47 Galatro metió seis cambios para jugar en Chile

El staff técnico resolvió seis modificaciones en la formación titular para el cruce ante Selknam. Habrá tres variantes entre los forwards y otras tres en los backs, en una apuesta pensada para administrar cargas y responder a algunas bajas por lesión.

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Sábado 21.03

14:47 Capibaras busca dar otro paso fuera de casa

El equipo del Litoral vuelve a jugar como visitante y lo hará ante un rival de peso dentro del torneo. Después de sus anteriores salidas, el plantel que conduce Nicolás Galatro intentará sostener competitividad y sumar en una cancha difícil.

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Sábado 21.03

14:47 Dónde ver en vivo a Capibaras vs Selknam

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Disney+, en otra jornada con presencia argentina en el Súper Rugby Américas. Además, El Litoral acompaña la previa y el desarrollo del partido con cobertura minuto a minuto.

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Sábado 21.03

14:47 A qué hora juegan Capibaras y Selknam

El partido entre la franquicia del Litoral y el conjunto chileno comenzará este sábado a las 15, hora de la Argentina. Será una nueva presentación internacional para Capibaras en su primera experiencia dentro del certamen continental.

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Sábado 21.03

14:46 Capibaras vuelve a salir a escena en Chile

La franquicia del Litoral enfrenta este sábado a Selknam en Santiago, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. El equipo de Nicolás Galatro afronta otra salida exigente fuera del país, en un partido que puede ser importante para seguir afirmándose en el torneo.

El encuentro se disputará en el St. George’s College, escenario de la franquicia chilena dentro del Súper Rugby Américas. Allí, Capibaras tendrá una nueva medida en condición de visitante, en un contexto siempre complejo por viaje, ritmo y localía.

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