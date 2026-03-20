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Capibaras con seis cambios para jugar ante Selknam

Tres variantes entre los forwards y tres entre los backs. Debut absoluto para Franco Benítez de Tilcara. Vuelve con la 10, el “Colo” Dogliani.

Capibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando NicolaCapibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando Nicola
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El Head Coach de Capibaras XV, Nicolás Galatro junto a su grupo de colaboradores, dispuso seis modificaciones para el equipo que comenzará jugando este sábado a las 15 ante Selknam en el St. George College de Santiago de Chile por el Super Rugby Americas. Partido que será dirigido por el cordobés Esteban Filipanics.

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Entre los forwards ingresará Franco Benítez que tendrá su estreno como profesional. El jugador de Tilcara, ocupará el lugar de Lorenzo Colidio.

Capibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando NicolaCapibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando Nicola

En la tercera línea, solo se mantiene como titular el capitán Ignacio Gandini. Por distintas lesiones, no estarán Felipe Villagrán y Manuel Bernstein. Por ellos, ingresan Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas respectivamente.

El entrenamiento de Capibaras en Santiago de Chile. Crédito: Fernando NicolaEl entrenamiento de Capibaras en Santiago de Chile. Crédito: Fernando Nicola

Entre los backs, vuelven a estar entre los quince del arranque Ignacio Dogliani y Franco Rossetto. Mientras que Bautista Estellés lo hará proprimera vez, tras sumar minutos desde el banco en los cuatro partidos precedentes. Remplaza a Juan Bautista Baronio, Bruno Heit y Lautaro Cipriani respectivamente.

Además, en el banco de suplentes podrían debutar en caso de ingresar, Ignacio Palillio y Bautista Benavides.

Capibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando NicolaCapibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando Nicola

El pilar de GER se sumó esta semana a los entrenamientos por la lesión del mendocino Juan Ignacio Rodríguez. Será el primer jugador de su club en vestir oficialmente con la camiseta de Capibaras.

Por su parte, el segunda línea de Santa Fe Rugby, participó del amistoso ante Yacare XV, pero hasta ahora no había sido convocado a ningún encuentro oficial.

Capibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando NicolaCapibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando Nicola

Como reservas fuera de los 23 quedaron el pilar Jorge Onorato y el wing Lautaro Cipriani.

El equipo

  • Capibaras XV formará con: 1- Diego Correa, 2- Manuel Cuneo y 3- Lisandro Dipierri; 4- Franco Benítez y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini (c), 7- Jerónimo Gómez Vara y 8- Basilio Cañas; 9- Alejo Sugasti e 10- Ignacio Dogliani; 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bautista Estellés, 14- Gino Dicapua y 15- Francisco Lluch.
  • Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Ignacio Palillo, 18- Ignacio Orsetti, 19- Bautista Benavides, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Bruno Heit.
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