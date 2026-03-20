Capibaras con seis cambios para jugar ante Selknam

El Head Coach de Capibaras XV, Nicolás Galatro junto a su grupo de colaboradores, dispuso seis modificaciones para el equipo que comenzará jugando este sábado a las 15 ante Selknam en el St. George College de Santiago de Chile por el Super Rugby Americas. Partido que será dirigido por el cordobés Esteban Filipanics.
Entre los forwards ingresará Franco Benítez que tendrá su estreno como profesional. El jugador de Tilcara, ocupará el lugar de Lorenzo Colidio.
Capibaras se prepara para su partido en Chile. Crédito: Fernando Nicola
En la tercera línea, solo se mantiene como titular el capitán Ignacio Gandini. Por distintas lesiones, no estarán Felipe Villagrán y Manuel Bernstein. Por ellos, ingresan Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas respectivamente.
El entrenamiento de Capibaras en Santiago de Chile. Crédito: Fernando Nicola
Entre los backs, vuelven a estar entre los quince del arranque Ignacio Dogliani y Franco Rossetto. Mientras que Bautista Estellés lo hará proprimera vez, tras sumar minutos desde el banco en los cuatro partidos precedentes. Remplaza a Juan Bautista Baronio, Bruno Heit y Lautaro Cipriani respectivamente.