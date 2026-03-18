Se viene el Torneo Regional del Litoral y en Capibaras lo saben

El próximo sábado 21 de marzo tendrá su inicio la edición 26 del Torneo Regional del Litoral (TRL) de rugby, con la modificación que ya se hablaba el año pasado que una vez más lo jugarán 10 equipos.
La competencia más importante del interior del país, ahora tiene su franquicia y sus representantes entrenaron con las camisetas de sus clubes.
El próximo sábado 21 de marzo tendrá su inicio la edición 26 del Torneo Regional del Litoral (TRL) de rugby, con la modificación que ya se hablaba el año pasado que una vez más lo jugarán 10 equipos.
Como desde hace varios años, los representantes de la Unión Santafesina de Rugby en el máximo nivel del TRL serán Santa Fe Rugby Club y CRAI.
Los rosarinos en el Top Ten: Jockey Club, Duendes, Gimnasia y Esgrima, Old Resian, Jockey (Venado Tuerto) y Universitario.
Mientras que por la Unión Entrerriana de Rugby estarán Estudiantes y el Paraná Rowing Club.
En el marco del inminente inicio del TRL, Capibaras XV tuvo este martes su primera práctica semanal (lunes libre y el jueves ya se viaja a Chile) y, tanto jugadores como staff, saltaron a la cancha del Hipódromo, cada uno con la camiseta de sus clubes de origen.
Es por eso que en la sede principal de Capibaras en este SRA, se vieron las camisetas de Jockey de Rosario, CAE, GER, Duendes, Plaza, SFRC, Tilcara, Rowing, Uni de Rosario, Uni de Santa Fe, CRAI, Logaritmo, Caranchos, Alma Juniors. Cha Roga también tiene en Pietro Croce a su reprentante en la franquicia del Litoral, pero esta semana (junto a Jorge Onorato, Agustín Ponzio y Juan Segundo Huber) estuvieron entrenado con Los Pumitas.
Debido a que no hubo competencia por la pandemia en 2020, esta temporada se jugará la edición número 26 del Torneo Regional del Litoral.
Tal como expusimos más arriba, este sábado 21 de marzo comenzará y la definición está prevista para el 14 de noviembre, con semifinales una semana antes.
En cuanto al formato del certamen hay que señalar que serán dos rondas de todos contra todos a 18 fechas. Luego llegarán las semifinales, en la cual jugarán el 1° con 4° y el 2° con el 3°, y la posterior final.
En esta primera fecha de la competencia, los representantes de la Unión Santafesina tendrán sus respectivos estrenos en condición de locla.
Por el lado de Santa Fe Rugby, los de Sauce Viejo recibirán a uno que vuelve a la máxima categoría: Universitario de Rosario.
Por su parte, CRAI, recién llegado de una exigente gira por Sudáfrica, en la Autopista será local de Duendes, siempre candidato, más allá que en los años sus rendimientos fueron más irregulares.
De entrada habrá clásico y emociones. En la ciudad de Paraná, en el complejo la Tortuguita, Rowing y Estudiantes disputarán “el partido de la fecha”.
Además, Old Resian en Fisherton jugará ante Gimnasia y Esgrima; y en Venado Tuerto, habrá duelo de “Jocketos”: los de esa ciudad, reciben al rosarino.
Vale recordar que desde este año, serán solo dos los niveles del TRL, y en el segundo, habrá 12 protagonistas, con lo cual se desprende de esto, mayor competencia entre los equipos.
Los clubes de la segunda categoría son: Tilcara (UER), Alma Juniors, CRAR, Uni SF, La Salle y Cha Roga (de la USR), Provincial, Caranchos, Logaritmo, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino y San Nicolás Rugby (URR).
En esta primera jornada jugarán: CRAR-Logaritmo; Provincial-Gimnasia (P); Uni (SF)-Pampas; Caranchos-La Salle; Alma Juniors-Cha Roga; Tilcara-San Nicolás Rugby.