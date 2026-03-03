Rosario fue testigo de la presentación del Torneo del Interior 2026

Este lunes en la ciudad de Rosario, se presentó la temporada 2026 del certamen más federal del país.
La actividad comenzará el próximo 28 de marzo. El TDI “A”, tendrá 16 participantes: seis del Litoral.
Este lunes en la ciudad de Rosario, se presentó la temporada 2026 del certamen más federal del país.
El inicio del campeonato será el sábado 28 de marzo con la primera fecha del 23° Torneo del Interior A (la final se juega el 3 de octubre) y las reválidas del 20° Torneo del Interior B. Justamente, tras las mencionadas reválidas quedará definido el fixture del B.
Vale recordar que en la temporada 2025, por primera vez el Torneo del Interior se jugó durante el año, en el medio de las correspondientes competencias regionales.
El año pasado justamente, se dio la histórica consagración de Marista por primera vez en la categoría A, y de Tucumán Rugby en el B.
La competencia principal tendrá a 16 participantes divididos en 4 grupos de 4 equipos cada uno.
Seis de esos equipos, son representantes del Torneo Regionale del Litoral: Gimnasia y Esgrima, Estudiantes, Jockey de Rosario, Santa Fe Rugby, Duendes y Old Resian.
Zona 1: Marista RC, GER, Mendoza RC y Tucumán Rugby.
Zona 2: Tala, CAE, CURNE y Urú Curé.
Zona 3: Jockey (Ros.), Uni de Córdoba, Córdoba Athletic y SFRC.
Zona 4: Duendes, Jockey (Cba.), La Tablada y Old Resian.
Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, comentó en la conferencia de presentación que “tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país”.
“Es un torneo que crece año a año, no solo en nivel de juego sino que además tuvo muy buenas repercusiones entre los clubes, que valoraron la planificación y las oportunidades que se generaron a partir de este nuevo esquema. Desde la Unión Argentina de Rugby seguimos trabajando para que el TDI sea una verdadera plataforma de crecimiento tanto para jugadores como para entrenadores, y estamos convencidos de que esta edición 2026 volverá a marcar un paso adelante en ese camino”, aseguró Luna.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B.
El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino ante el campeón de la URBA.
Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.