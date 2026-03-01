Nicolás Galatro: “Somos un equipo que busca crecer en todo momento”

Tras la victoria con punto bonus frente a Cobras, el head coach de Capibaras XV, Nicolás Galatro, hizo un análisis autocrítico del rendimiento de su equipo en el marco del Súper Rugby Américas.
El entrenador principal de Capibaras habló con El Litoral luego del partido. Una sensación agridulce es la que le quedó luego de un gran primer tiempo de su equipo, y un complemento que distó mucho del potencial que realmente tienen.
Más allá del resultado positivo, el entrenador dejó en claro que el plantel se fue con sensaciones encontradas. “Creo que no estuvimos finos, nunca logramos imponer nuestro ritmo. Caímos en muchas desprolijidades. Nos vamos con más cosas en el debe que en el haber”, expresó en caliente, apenas finalizado el encuentro.
Galatro también hizo foco en el complemento, donde el equipo bajó la intensidad tras la diferencia conseguida en el primer tiempo. “A veces plancha esa ventaja que sacamos en la primera parte para lo que quedaba del segundo tiempo. Peor no debería haber pasado. Nosotros somos un equipo que busca crecer en todo momento. Si queremos ser mejores, no nos podemos permitir plancharnos. No somos nadie para permitirnos eso. En ese sentido, hay un poco de decepción”, afirmó.
Sin embargo, el entrenador rescató aspectos positivos de la etapa inicial. “Hubo buenos movimientos. La obtención fue buena, la defensa fue buena y el ataque también. Pero necesitamos darle más continuidad”, explicó.
Con la exigencia como bandera, Galatro dejó en claro que el objetivo es sostener el rendimiento durante los 80 minutos. “Está bien que es el segundo partido, somos exigentes, pero entrenamos para poder vivir estos momentos y hoy desperdiciamos una oportunidad”, concluyó.
Capibaras XV sumó un triunfo valioso, pero puertas adentro el mensaje es claro: el crecimiento no se negocia y el desafío pasa por sostener la intensidad y la ambición más allá del resultado.