Contundente victoria de Capibaras XV sobre Cobras

En una tarde calurosa (el termómetro promedió los 30 grados) y agradable, Sauce Viejo, una vez más se vistió de fiesta con el rugby como protagonista principal.
Con punto bonus incluido, la franquicia del Litoral se impuso 54 a 12. Por la fecha 3, el viernes que viene, el rival será Pampas.
En una tarde calurosa (el termómetro promedió los 30 grados) y agradable, Sauce Viejo, una vez más se vistió de fiesta con el rugby como protagonista principal.
Santa Fe Rugby Club fue el anfitrión de la segunda presentación de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. Enfrente, estuvo la franquicia con base en Brasil, Cobras y otra vez hubo una gran actuación de los litoraleños que se impusieron 54 a 12.
Los conducidos por Nicolás Galatro tuvieron, en los primeros 40 minutos, una actuación casi sin fisuras. No obstante, en el complemento, los del Litoral bajaron la intensidad y recién volvieron a marcar sobre el final del partido
Desde el comienzo, Capibaras intentó imponer condiciones y, desde ya, el juego vistoso que quiere generar a lo largo de la competencia. De esa manera, a los seis minutos, llegó el primer try, que terminó apoyando uno de sus segundas líneas, el de Jockey, Lucas Bur, con una notable corrida.
Minutos después, otra faceta en la que quiere poner énfasis Galatro y compañía: las formaciones fijas. En este caso, el line. Buena obtención, empuje coordinado y try penal por derrumbar.
Minutos antes del parate para tomar agua, llegó el tercer try de Capibaras. Su autor, uno de los que se esperaba con ansias que juegue: el entrerriano de Tilcara, Lautaro Cipriani. Que literalmente voló para seguir aumentando la diferencia entre su equipo y los brasileros.
El bonus ofensivo no tardó en llegar. Apenas pasada la segunda mitad de la primera etapa, tras insistir una vez más con el maul, esta vez Alejo Sugasti optó por abrir la pelota que llegó a las manos de Facundo Lluch quien fue el encargado de anotar el cuarto try de Capibaras.
“Tatu” Cipriani se anotó por duplicado en el marcador. El try, sí, fue en una punta. Pero todo empeozó en campo rpopio y tras una jugada de pelota recuperada producto de un gran tackle positivo de Manuel Bernstein, el capitán de los del Litoral en esta tarde de sábado (el otr es Nacho Gandini).
Al cierre del primer tiempo, llegó el descuento de Cobras, por intermedio de De Souza, uno de sus terceras líneas.
Parecía que se cerraba, pero otro que metió doblete, fue Facundo Lluch, para terminar los primeros 40 minutos con el resutado a favor de los locales por un claro 40 a 7.
El segundo tiempo ya mostró a un Capibaras XV renovado, con cuatro modificaciones. Algo lógico, teniendo en cuenta la diferencia de puntos ya existente y la exigencia que vienen teniendo algunos jugadores.
Tal vez, ese movimiento de piezas, fue uno de los factores por el cual Capibaras no se mostró tan sólido como en el inicio del cotejo. Una cuestión a corregir de cara a todo lo que falta y teniendo en cuenta lo exigente de los compromisos que se vienen.
La primera ventaja del complemento fue para la visita, por intermedio de su fullback, Joao Amaral.
Después de eso, poco y nada. Minutos que sirvieron solo para el resto de los cambios en ambos equipos. Recién a los 30, otra vez el desnivel para Capibaras. En una de las puntas, otro de Paraná que marcó: Franco Rossetto.
Y enseguida, un compañero de Rossetto, otro de Estudiantes de Paraná, que también se anotó entre los goleadores: Felipe Villagrán. El tercera línea intentó un sombrerito que salió medio defectuoso y le terminó cayendo la ovalada en las manos para que corra y anote el octavo try de su equipo.
El resultado habla por sí solo, fue contundente la goleada por 54 a 12 de Capibaras sobre Cobras.
Pero algo quedó en claro y, sobre todo, le quedó claro a jugadores y staff de la franquicia del Litoral: en este torneo y a este nivel, hay que jugar los 80 minutos a l 101%$, no hay que dar el margen a ningún rival.
Capibaras está para animarse a soñar en grande, pero debe hacerlo con el sacrificio, el trabajo y la humildad que caracteriza desde siempre al rugby del Litoral.
Ese es el camino y hacia allí se apunta.
Capibaras XV formó con: 1- Diego Correa (Rodríguez), 2- Manuel Cúneo (Cescut) y 3- Lisandro Dipierri (Orsetti); 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini, 7- Felipe Villagrán (Gómez Vara) y 8- Manuel Bernstein (C) (Grenón); 9- Alejo Sugasti (Lovell) e 10- Ignacio Dogliani; 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit (Estellés), 14- Lautaro Cipriani (Baronio) y 15- Francisco Lluch.
Tantos de Capibaras: Lluch (2), Cipriani (2), Bur, Rossetto, Villagrán y un try penal, más cinco conversiones de Dogliani.
Tantos de Cobras: tries de De Souza y Speckmann, uno de ellos convertido.