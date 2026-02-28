Juegan Capibaras XV contra Cobras; seguí el partido en vivo

Desde las 20.30 en la cancha de Santa Fe Rugby, hace su presentación oficial en el Súper Rugby Américas Capibaras XV ante Cobras de Brasil, que rearmó su equipo con figuras internacionales, como Rosko Specman.
El equipo está compuesto por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Carlos Fertonani, es el CEO de la franquicia que busca revalidar la historia regional. Los "Capis" vienen de vencer a Peñarol, histórico campeón del torneo.
La franquicia del Litoral viene de vencer a Peñarol de Montevideo, histórico campeón de la competición, en el debut.
La organización confirmó a Simón Larrubia como árbitro para el cruce en Sauce Viejo, otro detalle que termina de ponerle marco oficial a un partido seguido en todo el continente.
El quince inicial anunciado para este partido es: Correa, Cuneo, Dipierri, Colidio, Bur, Gandini, Villagrán, Bernstein (cap.), Sugasti, Dogliani, Rossetto, Chesini, Heit, Cipriani y Lluch. En el banco: Cescut, Rodríguez, Orsetti, Grenón, Gómez Vara, Lovell, Baronio y Estellés.
La franquicia brasileña inicia una etapa nueva tras campañas flojas y suma incorporaciones en puestos clave. Con Rosko Specman como golpe de efecto, llega con la misión de mostrarse mucho más competitivo en esta edición.
El wing sudafricano, con pasado internacional y brillo en rugby seven, es uno de los grandes atractivos de la visita. En Santa Fe lo esperan como figura y termómetro del salto de calidad que busca Cobras.
En la misma semana deportiva, Nacho Lago llegó a concentrar con Colón y se cruzó en el predio con Specman, que entrena con Cobras en Santa Fe. Hubo fotos, mate, alfajores y un saludo del sudafricano en redes para el extremo sabalero.
El equipo del Litoral viene de un debut impactante ante Peñarol en Rosario, con goleada y bonus, en una noche que también tuvo marco multitudinario. Ese envión es parte central de la previa: repetir intensidad, juego y convicción.
La jornada también marca la inauguración oficial del nuevo sistema de iluminación de Santa Fe Rugby, montado para exigencias de TV internacional. El cruce con Cobras será la primera gran prueba de esa obra, símbolo de articulación público-privada.
Capibaras XV recibe a Cobras de Brasil por la segunda fecha del Súper Rugby Américas, en la cancha de Santa Fe Rugby Club (Sauce Viejo). Es el primer partido oficial de la franquicia en la ciudad y se vive como un evento regional, con expectativa alta en tribunas.