Este sábado desde las 18.30 en Sauce

¡Día histórico!: juega Capibaras XV y Santa Fe Rugby estrena su luz

Después del debut y goleada al multicampeón Peñarol en Rosario, la franquicia de Litoral Rugby recibe a Cobras de Brasil en Sauce Viejo. Los clubes de la Unión Santafesina comercializan los tickets, se puede comprar por ticketway.com.ar y habrá venta física en el estadio.