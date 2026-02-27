¡Día histórico!: juega Capibaras XV y Santa Fe Rugby estrena su luz
Después del debut y goleada al multicampeón Peñarol en Rosario, la franquicia de Litoral Rugby recibe a Cobras de Brasil en Sauce Viejo. Los clubes de la Unión Santafesina comercializan los tickets, se puede comprar por ticketway.com.ar y habrá venta física en el estadio.
Capibaras y Cobras “iluminan” Sauce Viejo con su rugby. Foto: Fernando Nicola
Con los pies sobre la tierra pero sin dejar de soñar. Es la idea que parece transmitir Nico Galatro y su staff técnico (con el otro Nico y con “Chinchu”) en las horas previas a lo que será un caluroso debut de Capibaras XV por estos pagos, en las instalaciones de un club que marcará el 28 de febrero de 2026 para todos los tiempos: franquicia de Litoral Rugby en casa contra Cobras de Brasil e iluminación que se inaugura para la alta competencia, apta para las exigencias de la TV internacional.
La iluminación del “Santa” es casi una foto misma de la franquicia: la articulación de lo público con lo privado. Porque el Gobierno de la Provincia, tal como lo marcó Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social/Lotería de SantaFe, realizó, realiza y seguirá apostando muy fuerte por el deporte en la invencible.
A las mismas palabras las remarcó Pablo Farías, diputado nacional y hombre del deporte (y de la casa). El Secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, acompañó en la presentación y estará presente en el cruce de Súper Américas Rugby.
Para la región es un evento de jerarquía internacional que posiciona la marca Santa Fe, moviliza el turismo y genero ingreso de todo tipo. “Bienvenidos Cobras de Brasil a la capital de la provincia de Santa Fe”, expresó Sebastián Mastropaolo, Secretario de Control y Gestión que estuvo acompañado por Rosario Alemán, Secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, y Leandro González, del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe.
A su turno, Carlos Fertonani, CEO de Capibaras XV explicó que “es un sueño concretado de tres uniones, dos provincias y muchas generaciones que esperaban este momento. El otro día, adentro y afuera del Hipódromo de Rosario se vivió una fiesta, la queremos repetir este sábado en Sauce Viejo”.
Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby (USR), agradeció a los funcionarios públicos “por apoyar y fomentar al deporte”, al mismo que convocó a “todos los clubes de la Unión para alentar a Capibaras XV en Sauce Viejo”.
Los dos capitanes, ambos entrenadores y “la figura” sudafricana de Rosko completaron la postal deportiva, dejando sus impresiones y participando de la tradicional foto previa al juego que está puntualmente programado para las 18.36 con TV de ESPN a todo el continente desde Sauce Viejo.
Los capitanes de Capibaras XV-Cobras. Foto: Flavio Raina
El rugby de Santa Fe y zona se prepara para una jornada que será histórica e inolvidable. La expectativa que hay, en el club en particular y en la región en general, es muchísima. Como fiesta previa, hay un encuentro de rugby con los más chicos: ¡600 chicos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba!.
Más allá de la venta en el sitio online ticketway.com.ar con las respectivas opciones y valores, la movida más importante la genera la Unión Santafesina de Rugby con todos sus clubes. “No te pierdas el partido del equipo de tu región. Conseguí la entrada para ver a Capibaras en tu club de la Unión Santafesina de Rugby a precio promocional: la general 10.000 pesos y los menores de 14 años con la camiseta de cada club ingresan gratis”, es el disparador.
Rosko Specman, la estrella de Cobras. Foto: Flavio Raina
“Tickets a la venta en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby para nuestro primer partido oficial en la ciudad. Comprando, te asegurás tu lugar y ayudás a tu club”, especifican las redes oficiales de la franquicia. De yapa, venta física en los ingresos del club en Sauce Viejo.
“No te pierdas el partido del equipo de tu región. Conseguí la entrada para ver a Capibaras en tu club de la Unión Santafesina de Rugby a precio promocional: la general 10.000 pesos y los menores de 14 años con la camiseta de cada club ingresan gratis”, es el disparador desde la organización.
Capibaras XV-Cobras de Brasil, desde las 18.36 de este sábado 28 de febrero de 2026 que quedará marcado a fuego para todos los tiempos. Será, por estos lados, el debut de la franquicia de Litoral Rugby en el apasionante certamen continental contra los brazucas. Y para Santa Fe Rugby porque, además de recibir en su casa a los Capibaras con representantes propios en plantel y staff, quedará inaugurada la moderna iluminación de un club que no para de crecer.
Con 5 cambios: así forma Capibaras
El head coach Nicolás Galatro dispuso los ingresos de Lisandro Dipierri por Enzo Avaca, Felipe Villagrán por Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Dogliani por Juan Baronio, Lautaro Cipriani por Gino Dicapua y Francisco Lluch por Tomás Sigura. Formarán parte de los 23 por primera vez Ignacio Orsetti y Bautista Grenón. Forman parte de la delegación también Gino Dicapua y Bernardo Lis.