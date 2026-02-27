Con fuerte apoyo oficial, Capibaras XV-Cobras se presentó en Santa Fe
En Costa Litoral, jugadores y entrenadores palpitaron la segunda fecha del certamen continental. Tras el triunfo en Rosario, el equipo litoraleño se mide ante el poderío físico de Cobras de Brasil con tribunas renovadas.
La previa de Capibaras XV–Cobrastuvo este viernes su primer capítulo en Santa Fe, con una presentación formal en Costa Litoral que reunió a funcionarios, dirigentes y protagonistas de ambos equipos. El objetivo fue claro: encender el partido de este sábado y sostener el clima de evento que la franquicia viene construyendo.
El cruce será por la segunda fecha del Súper Rugby Américas y se disputará desde las 18.30 en Santa Fe Rugby, en Sauce Viejo. La organización confirmó como árbitro a Simón Larrubia y anunció que las entradas continúan a la venta a través de ticketway.com.ar.
Del lado institucional, la foto tuvo varias capas. Estuvieron el diputado nacional Pablo Farías y el secretario de Gobierno municipal Sebastián Mastropaolo. También participaron el vicepresidente de Lotería de Santa Fe Daniel Di Lena y el secretario de Deportes de la provincia Fernando Maletti.
A ellos se sumaron Rosario Alemán, secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad de Santa Fe, y Leandro González, del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe. En el plano del rugby, dieron el presente Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina, y Carlos Fertonani, CEO de la franquicia litoraleña que cosechó su primera victoria el sábado pasado.
Di Lena hizo hincapié en la inversión provincial. Foto: Flavio Raina
Deporte como política pública
Di Lena planteó que el acompañamiento del gobierno provincial responde a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro: sostener una actividad público-privada como Capibaras XV. En su mirada, la franquicia es una apuesta deportiva y también una apuesta de infraestructura y agenda.
El funcionario marcó un dato que se repitió en la charla: la convocatoria del debut en Rosario. Dijo que los sorprendió “enormemente” la cantidad de público y se mostró convencido de que el impacto se repetirá en Santa Fe Rugby, en una plaza con tradición, movimiento y club organizador fuerte.
Por María José Ramón
En el mismo hilo, Di Lena reforzó una idea que viene empujando el gobierno santafesino: el deporte como política pública. Mencionó la Copa Santa Fe y su expansión de disciplinas, y ubicó el año dentro de un calendario amplio que tendrá como punto alto los Juegos Sudamericanos en septiembre.
La lectura social también fue central. Di Lena dijo que la inversión en deporte es “de las mejor invertidas” y la conectó con una lógica de contención: clubes, uniones, federaciones y eventos como espacios que ordenan rutinas, sostienen pertenencias y mantienen a chicos y jóvenes dentro de un marco comunitario.
Pablo Farias, Diputado Nacional por Provincias Unidas. Foto: Flavio Raina
Farías y el “origen” del esfuerzo
Pablo Farías sumó otra mirada, más enfocada en la raíz del proyecto. Describió el evento como una síntesis del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, pero advirtió dónde ve el motor principal: “un esfuerzo privado de los clubes”, de personas y deportistas que empujaron la idea durante años.
En ese marco, ubicó al Estado como acompañamiento, presencia y ayuda para que el crecimiento no dependa de voluntades aisladas. Para Farías, este tipo de jornadas no se agotan en el partido: amplían posibilidades de desarrollo deportivo y le dan a la sociedad una vidriera de alto nivel.
Santa Fe, ciudad anfitriona y promesa de continuidad
Mastropaolo habló en representación del intendente Juan Pablo Poletti y puso el foco en la continuidad. Dijo que el municipio está orgulloso de lo logrado y lo definió como “el primer paso” de algo histórico para la ciudad. También aseguró predisposición de estructura y funcionarios para que esto “crezca en el tiempo”.
Esa idea de permanencia fue un denominador común en los mensajes municipales: acompañar para que el evento se sostenga, mejore y no sea una foto aislada. En la misma mesa, la presencia de áreas ligadas a producción, empleo y puerto reforzó la lectura de ciudad que busca capitalizar la jornada.
Bernstein, el capitán y el aviso sobre Cobras
En lo estrictamente deportivo, Manuel Bernstein dejó el diagnóstico más nítido desde Capibaras. Definió a Cobras como “un rival que creció mucho” y remarcó su principal rasgo: el físico. Dijo que cuando el equipo brasileño “toma inercia” se vuelve muy difícil de frenar.
Por María José Ramón
El capitán también marcó dónde imagina el partido: 80 minutos de contención y concentración, sobre todo en la batalla de formaciones. Habló de un rival “prolijo” en ese plano, con jugadores “muy fuertes”, y aseguró que Capibaras preparó la semana “de muy buena manera”.
Bernstein llevó tranquilidad sobre el estado del equipo. Reconoció cambios por golpes y ajustes técnicos, pero descartó alarmas. En su frase, todo el plantel está listo para responder: “todos los que se ponen la camiseta están a la altura” de hacer el mejor partido posible.
Además, valoró el escenario. Dijo que Santa Fe Rugby está “muy bien”, recordó el amistoso reciente disputado allí y destacó el salto de infraestructura: nueva iluminación y condiciones generales. Para Capibaras, jugar en Sauce Viejo no es un traslado más: es otra plaza del Litoral puesta a prueba.
Nicolás Galatro, coach de Capibaras XV. Foto: Flavio Raina
Galatro: pasar página y volver al trabajo
Nicolás Galatro, entrenador del equipo, completó la idea de cómo se gestiona el ruido externo. Su frase fue simple y consistente con el discurso del plantel: “la única forma que conocemos es trabajar”. Contó que el resultado se disfrutó una noche, pero que el lunes el foco ya estaba en Cobras.
La referencia no es menor: Capibaras viene de una semana intensa, con un debut histórico, repercusión y ahora una segunda presentación en otra sede. La dificultad es la misma que en cualquier proyecto que crece rápido: sostener rendimiento cuando la agenda se llena de cámaras y compromisos.
Del lado visitante, Lorenzo Massari Temer, back del equipo brasileño, habló con una mezcla de ambición y reconstrucción. Anticipó un partido “muy físico y rápido” y lanzó la frase que mejor explica su enfoque: “no tenemos nada a perder”. Dijo que el equipo inicia una temporada para “redimirnos” de la anterior.
Por María José Ramón
Massari habló de una construcción de cultura y de staff, con un proceso que describió como colectivo. También subrayó la integración de nacionalidades como parte del ADN del plantel: argentinos, sudafricanos y brasileños dentro de una misma búsqueda.
El back reconoció un punto débil reciente: problemas en el line-out. Lo planteó como un aspecto de proceso, con soluciones en camino, y agregó otra clave que puede definir tramos calientes: “cabeza fría” en momentos de nerviosismo, cuando el partido se empuja hacia el error.
En la misma sintonía, Cobras dejó entrever que la visita a Santa Fe es también una oportunidad. Massari contó que era su primera vez en la ciudad y describió una recepción positiva, en un contexto de viaje corto y tiempos ajustados por la rutina de competencia.
Patrizi resaltó las mejoras de Santa Fe Rugby. Foto: Flavio Raina
Patrizi y la “fiesta” en Santa Fe Rugby
Enrique Patrizi cerró el bloque dirigencial con un mensaje de anfitrión. Dijo que recibir este partido es la concreción de un trabajo largo y agradeció a la Municipalidad y al gobierno provincial por el respaldo. También habló de “coronación” de un esfuerzo que viene de meses y años.
Patrizi resaltó las mejoras del club sede, con iluminación y tribunas nuevas, y apuntó a repetir en Sauce Viejo lo que se vivió en Rosario. La convocatoria fue directa: acompañar, llenar la cancha y hacer de la segunda fecha otra noche de impacto para el rugby regional.
Fertonani y la recorrida del Litoral
Fertonani volvió a poner el acento en la identidad. Dijo que Capibaras “representa a todo el litoral” y que el paso por Santa Fe es parte de una recorrida por los distintos puntos del radio del torneo regional. Para el CEO, la franquicia no se explica sin clubes y sin uniones.
Su cierre fue una invitación con tono de continuidad: ver el partido como un evento construido entre todos, con inversiones y trabajo detrás. El mensaje, otra vez, se apoyó en el mismo eje que se repitió en cada intervención: esto crece si la base acompaña y si el público responde.
Lo que viene el sábado
Capibaras XV y Cobras no van a jugar 80 minutos más de rugby solamente. Para el local, el objetivo es reforzar la actuación increíble del debut y para la visita, demostrar que son mucho más que algunos nombres con recorrido en el circuito internacional.
Este sábado, a partir de las 18:30hs en Santa Fe Rugby, Capibaras-Cobras, por la segunda fecha del Super Rugby Americas. Entradas disponibles en ticketway.com.ar.