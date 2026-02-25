Esperando Capibaras XV-Cobras de Brasil

La fiesta multicolor del rugby: ¡los chicos entran gratis con sus camisetas!

Es un sello de cada jornada ovalada que se repetirá en todos los partidos de local con la franquicia: los menores de 14 años que ingresen con la camiseta de su club no pagan ticket. “Comprando tu entrada, ayudás al club”, es la movida de la Unión Santafesina de Rugby (USR).