La fiesta multicolor del rugby: ¡los chicos entran gratis con sus camisetas!

Es un sello de cada jornada ovalada que se repetirá en todos los partidos de local con la franquicia: los menores de 14 años que ingresen con la camiseta de su club no pagan ticket. “Comprando tu entrada, ayudás al club”, es la movida de la Unión Santafesina de Rugby (USR).

Presencia de familias completas y de muchos grupos de chicos Créditos: Martín PeregoPresencia de familias completas y de muchos grupos de chicos Créditos: Martín Perego
Se esperaba mucha gente en Rosario, pero no la multitud que desbordó la capacidad del Hipódromo para ver el debut profesional de Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby. La fiesta, con la goleada posterior a Peñarol de Montevideo, fue completa.

Se dará un tradicional encuentro con 600 chicos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba Créditos: Martín PeregoSe dará un tradicional encuentro con 600 chicos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba Créditos: Martín Perego

Más allá de darse la presencia de familias completas y de muchos grupos de chicos “amigos de tal o cual jugador”, el dato colorido lo marcaron los más chicos, con el requisito de llevar los colores de su club con las camisetas respectivas, no pagaban tickets y entraban gratis a los sectores de entradas generales.

Acá, este sábado desde las 18.30 para Capibaras XV-Cobras de Brasil en las instalaciones de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, el ritual se repetirá como siempre. Incluso, en la previa, se dará un tradicional encuentro con 600 chicos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba que arrancarán temprano jugando rugby para terminar alentando a Capibaras.

Debut profesional de Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby. Créditos: Martín PeregoDebut profesional de Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby. Créditos: Martín Perego

Todos los clubes, con su estilo, arman la movida para el sábado. Santa Fe Rugby, club que cederá sus instalaciones de Sauce Viejo para el debut de la franquicia, habilitó tres puntos de venta física y anticipada de entradas: 1) 9 de Julio esquina Cándido Pujato de 8 a 17; 2) Lisandro de la Torre 2553 de 9 a 13 y de 17 a 20.30; 3) Belgrano 4970 de 9 a 13.30 y de 17 a 21.30.

