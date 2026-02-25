Fiesta ovalada: esperan sold out el sábado con Capibaras en Sauce Viejo
La franquicia de Litoral Rugby, que dio el batacazo debutando y goleando al multicampeón Peñarol de Montevideo, jugará otra vez con un marco multitudinario. La fiesta será completa: Santa Fe Rugby inaugura oficialmente su moderno sistema lumínico.
Capibaras XV jugará este sábado y se espera un estadio lleno. Crédito: Fernando Nicola.
Capibaras XV, la primer franquicia de Litoral Rugby (Rosario, Santa Fe, Entre Ríos), debutó de manera ideal en el marco del Súper Rugby Américas: afuera cancha llena en el Hipódromo de Rosario con más de 6.000 personas y adentro con una actuación excepcional dándole una verdadera paliza al último ganador de la competencia y triple campeón. Ahora, este sábado a las 18.30 y contra Cobras de Brasil, se espera la misma postal en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo.
“El rugby de Santa Fe y zona se prepara para una jornada que será histórica e inolvidable. La expectativa que hay, en el club en particular y en la región en general, es muchísima. Uno se da cuenta porque escriben por redes preguntando dónde se venden las entradas para el partido del sábado. Además, como fiesta previa, hay un encuentro de rugby con los más chicos: ¡600 chicos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba!”, comentan a El Litoral.
Más allá de la venta en el sitio online ticketway.com.ar con las respectivas opciones y valores, la movida más importante la genera la Unión Santafesina de Rugby con todos sus clubes. “No te pierdas el partido del equipo de tu región. Conseguí la entrada para ver a Capibaras en tu club de la Unión Santafesina de Rugby a precio promocional: la general 10.000 pesos y los menores de 14 años con la camiseta de cada club ingresan gratis”, es el disparador.
“Tickets a la venta en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby para nuestro primer partido oficial en la ciudad. Comprando, te asegurás tu lugar y ayudás a tu club”, especifican las redes oficiales de la franquicia.
La venta de entradas avanza con fuerte respaldo de los clubes de la región. Crédito: Fernando Nicola.
En cuanto a la previa del gran partido del sábado a las 18.30 en Sauce Viejo: Capibaras XV arrancó la semana en Rosario a puro ensayo, mientras que Cobras de Brasil recuperó energías en Córdoba después del buen juego (a pesar de la derrota del lunes a la noche) frente a Dogos.
Otro dato que refleja la gran expectativa: este sábado 28 de febrero quedará en la historia de Santa Fe Rugby porque la entidad de Sauce Viejo, con mucho esfuerzo propio y con un respaldo determinante del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, inaugurará de manera oficial su flamante capacidad lumínica, apta para las exigencias internacionales de la televisación en vivo (ESPN).
En síntesis, está todo dado para vivir un sábado con fiesta ovalada en Sauce. Desde la organización se viene trabajando desde hace varios días para ampliar la capacidad: se agregaron tribunas y plateas. Habrá patio de sponsors, activaciones de todo tipo y el sector privilegiado para quienes adquieran la llamada “Experiencia Capibaras”con un espacio VIP en todo sentido.