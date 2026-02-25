¡Arrancó con todo la venta de entradas!

Fiesta ovalada: esperan sold out el sábado con Capibaras en Sauce Viejo

La franquicia de Litoral Rugby, que dio el batacazo debutando y goleando al multicampeón Peñarol de Montevideo, jugará otra vez con un marco multitudinario. La fiesta será completa: Santa Fe Rugby inaugura oficialmente su moderno sistema lumínico.