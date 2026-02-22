Así se vio el triunfo de Capibaras XV en el debut desde el drone de El Litoral

Capibaras XV inició con triunfo su experiencia en el Super Rugby Americas en su temporada 2026 ante Peñarol de Montevideo.
El equipo litoraleño se impuso por 34 a 7 ante Peñarol de Montevideo en Rosario.
Fue por 34 a 7 en el Hipódromo de Rosario, la primera de las sedes del año, este sábado por la noche.
Las tribunas acompañaron el más que contundente arranque de 2026 para el equipo litoraleño y llenaron las gradas desde la previa del encuentro.
Las imágenes del drone de El Litoral; que tuvo su cobertura desde el anuncio de la franquicia, durante toda se pretemporada y ahora ya en plena competencia; logró captar varias secuencias del partido e inmediaciones.
Primer tiempo: 10’ Try Gandini; 25’ y 38’ Tries Rossetto (todos convertidos por Juan B. Baronio). Parcial: Capibaras XV 21 – Peñarol 0. Segundo tiempo: 20’ Drop Dogliani; 30’ Try Correa (conv. Baronio); 75’ Try Perillo (conv. Ferrario); 40’ Penal Baronio. Final: Capibaras XV 34 – Peñarol 7.
Ingresaron en Peñarol: Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan F. Bessio, José I. Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo.
Ingresaron en Capibaras XV: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés. Amonestados: Rosmarino Dianessi (P) y J. Rodríguez (C).
Referee: Damián Schneider. Asistentes: Federico Solari y Luca Solda. Estadio: Hipódromo de Rosario.