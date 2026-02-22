#HOY:

Así se vio el triunfo de Capibaras XV en el debut desde el drone de El Litoral

El equipo litoraleño se impuso por 34 a 7 ante Peñarol de Montevideo en Rosario.

Rosario recibió a Capibaras XV en el debut. Crédito: Fernando NicolaRosario recibió a Capibaras XV en el debut. Crédito: Fernando Nicola
Capibaras XV inició con triunfo su experiencia en el Super Rugby Americas en su temporada 2026 ante Peñarol de Montevideo.

Fue por 34 a 7 en el Hipódromo de Rosario, la primera de las sedes del año, este sábado por la noche.

Las tribunas acompañaron el más que contundente arranque de 2026 para el equipo litoraleño y llenaron las gradas desde la previa del encuentro.

Las imágenes del drone de El Litoral; que tuvo su cobertura desde el anuncio de la franquicia, durante toda se pretemporada y ahora ya en plena competencia; logró captar varias secuencias del partido e inmediaciones.

Síntesis

  • Capibaras XV: Diego Correa, Manuel Cuneo y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura. DT: Nicolás Galatro,
  • Peñarol: Francisco Suárez, Joaquín Myzka y Agustín Iglesias; Bautista Cat y Manuel Rosmarino; Pedro Suarez, Lucas Bianchi y Manuel Ardao; Alejandro Molinas y Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suarez, Juan M. Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda. DT: Ivo Dugonjic
Primer tiempo: 10’ Try Gandini; 25’ y 38’ Tries Rossetto (todos convertidos por Juan B. Baronio). Parcial: Capibaras XV 21 – Peñarol 0. Segundo tiempo: 20’ Drop Dogliani; 30’ Try Correa (conv. Baronio); 75’ Try Perillo (conv. Ferrario); 40’ Penal Baronio. Final: Capibaras XV 34 – Peñarol 7.

Ingresaron en Peñarol: Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan F. Bessio, José I. Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo.

Ingresaron en Capibaras XV: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés. Amonestados: Rosmarino Dianessi (P) y J. Rodríguez (C).

Referee: Damián Schneider. Asistentes: Federico Solari y Luca Solda. Estadio: Hipódromo de Rosario.

