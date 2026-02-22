Próspero inicio para el equipo del litoral

Capibaras fue infalible en el debut

La franquicia litoraleña tuvo su estreno con éxito en el Súper Rugby Américas al vencer como local en el Hipódromo de Rosario a Peñarol de Montevideo, por 34-7. Capibaras XV tuvo control, mayor posesión y una defensa notable para alzarse con el triunfo. Casi 5.000 almas le dieron un color fantástico al evento.