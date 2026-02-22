Capibaras fue infalible en el debut

La franquicia litoraleña tuvo su estreno con éxito en el Súper Rugby Américas al vencer como local en el Hipódromo de Rosario a Peñarol de Montevideo, por 34-7. Capibaras XV tuvo control, mayor posesión y una defensa notable para alzarse con el triunfo. Casi 5.000 almas le dieron un color fantástico al evento.
Gran trabajo de la franquicia del litoral. Foto: Marcelo Manera.
Para la historia. Así, puede catalogarse la velada de este sábado por la noche en el Hipódromo de Rosario. Es que Capibaras XV tuvo su estreno en el Súper Rugby Américas midiéndose frente al campeón defensor, Peñarol, elenco al que superó con un claro 34-7.
En el primer tiempo, Capibaras XV logró controlar las acciones. Sin crear situaciones de peligro en demasía, el elenco litoraleño tuvo una mayor posesión de pelota y un dominio claro en el campo.
A los 10’, llegó de la mano del capitán Ignacio Gandini, el primer try en la historia para el elenco dirigido por Nicolás Galatro. La conocida fórmula de line y maul, finalizó en conquista convertida por Juan Bautista Baronio.
Seguidamente las alternativas del juego no mutaron. Al conjunto uruguayo le contrarrestó la tarjeta amarrilla sufrida por el segunda línea Manuel Rosmarino Dianessi. En tanto que el local, tomó ventaja y las riendas del juego.
No perdonó el paranaense Franco Rossetto, letal en la punta izquierda. Por duplicado el entrerriano facturó a los 25’ y a los 38’ y Baronio completó con la conversión.
Con paciencia e intención, Capibarás XV cerró el período inicial con un resultado favorable de 21-0 frente al último campeón de la competencia continental. Un marcador más que próspero en vistas al segundo tiempo.
En el complemento, la escuadra montevideana buscó equiparar el desarrollo del pleito aunque los dueños de casa se mostraron firmes en defensa. Tal fue así que construyeron a raíz de ello un gran ataque. A los 20’, un drop de otro planeta de Ignacio Dogliani, amplió la diferencia numérica.
Diez minutos más tarde, mientras el cruce continuaba con la misma tónica, un nuevo maul para Capibaras XV denotó una gran posibilidad que no se perdonó. Cuarto try para el rugby del Litoral, que dejaba el score 31-0.
El plantel que debutó este sábado. Gentileza Prensa Capibaras
A falta de cinco minutos para el cierre llegó el descuento de Peñarol, que apoyó luego de un empuje de sus delanteros. Mateo Perillo Albarracín fue el encargado de anotar. Por su parte, para cerrar y sellar el tanteador, un penal de Baronio sentenció el match en 34-7.
Uno quiso y lo logró. El otro fue una sombra en relación al potencial que lo venía caracterizando en las anteriores ediciones.
Capibaras XV hizo historia al comenzar su incursión con el pie derecho en el Súper Rugby Américas y ahora, va por mucho más.
El sábado próximo en Sauce Viejo, recibirá a Cobras Brasil Rugby, por lo que espera un gran caudal de público de la capital santafesina.
Desde el drone de El Litoral, una postal del juego. Foto: Fernando Nicola
Síntesis
Capibaras XV: Diego Correa, Manuel Cuneo y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura. DT: Nicolás Galatro,
Peñarol: Francisco Suárez, Joaquín Myzka y Agustín Iglesias; Bautista Cat y Manuel Rosmarino; Pedro Suarez, Lucas Bianchi y Manuel Ardao; Alejandro Molinas y Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suarez, Juan M. Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda. DT: Ivo Dugonjic
Primer tiempo: 10’ Try Gandini; 25’ y 38’ Tries Rossetto (todos convertidos por Juan B. Baronio). Parcial: Capibaras XV 21 – Peñarol 0. Segundo tiempo: 20’ Drop Dogliani; 30’ Try Correa (conv. Baronio); 75’ Try Perillo (conv. Ferrario); 40’ Penal Baronio. Final: Capibaras XV 34 – Peñarol 7.
Ingresaron en Peñarol: Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan F. Bessio, José I. Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo.
Ingresaron en Capibaras XV: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés. Amonestados: Rosmarino Dianessi (P) y J. Rodríguez (C).
Referee: Damián Schneider. Asistentes: Federico Solari y Luca Solda. Estadio: Hipódromo de Rosario.