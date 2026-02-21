Tiempo de debut para Capibaras XV

La séptima edición del Súper Rugby Américas se expandió con la incorporación de la octava franquicia: Capibaras XV, equipo que está generando furor en todo el Litoral argentino.
Terminó la cuenta regresiva y este sábado a partir de las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, la franquicia Capibaras XV hará su debut absoluto en el Súper Rugby Américas ante el último campeón: Peñarol de Montevideo.
La séptima edición del Súper Rugby Américas se expandió con la incorporación de la octava franquicia: Capibaras XV, equipo que está generando furor en todo el Litoral argentino.
Manteniendo como prioridad la seguridad y bienestar del jugador, y empujando un rugby entretenido y dinámico en un entorno que acerque al espectador a los estadios, el certamen que comenzó anoche en Tucumán con el choque entre Tarucas y Selknam, ofrecerá diversas novedades en vistas a esta temporada.
No obstante este sábado, la particularidad tiene que ver con el estreno oficial del elenco de la región, midiéndose desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario ante Peñarol de Montevideo, campeón defensor y el más ganador de la historia del torneo.
Capibaras XV, compuesta por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, prevé con mayoría de jugadores de las dos provincias, prevé revalidar la historia regional.
Este viernes se presentó en sociedad el partido con Peñarol en el Palacio de los Leones de Rosario y durante el atardecer, en el estadio del Hipódromo, Capibaras XV llevó adelante el Captain’s Run.
De los 23, el jugador con más partidos en el certamen continental es el santafesino Manuel Bernstein con 42 acumulados entre Cobras, Jaguares y Pampas. Lo escoltan el cocapitán Ignacio Gandini con 39 repartidos entre Olimpia y Dogos, y Lorenzo Colidio con 36 entre Olimpia, Pampas y Dogos. El que más puntos suma en la competencia es Juan Bautista Baronio con 219 producto de 5 tries, 46 conversiones y 34 penales.
Por su parte, Peñarol, presentará entre sus filas al medio scrum santafesino Alejandro Molinas, jugador formado en el CRAI que tendrá su estreno en esta competencia profesional.
Peñarol es el campeón defensor y con tres títulos, el más ganador de la historia. El primer campeón fue Jaguares XV, en la SLAR de 2021. El ‘Carbonero’ consiguió los torneos del 2022 y 2023. En el 2024 el ganador fue Dogos XV, para el año pasado, los aurinegros obtener la tercera copa del SRA.
El Hipódromo de Rosario se suma como nueva sede, y ofrecerá a los simpatizantes, además del esperado buen juego, un área con comida, bebida, música en vivo y todo el entretenimiento para que ir a ver a Capibaras XV sea un entretenimiento familiar.
Las entradas ya están disponibles en ticketway.com.ar. Las generales tienen un valor de $10.000 en venta anticipada y $15.000 en puerta, mientras que la Experiencia Capibaras, que incluye un espacio diferencial con propuesta gastronómica, cuesta $50.000 anticipada y $60.000 este sábado.
Jugadores menores de 14 años, que vistan la camiseta de su club, podrán ingresar gratuitamente a la sede, acompañado de un adulto responsable, para disfrutar de la incorporación de una de las regiones más importantes del rugby argentino al mejor rugby de América.
Cada franquicia tendrá distintos atractivos en sus sedes, algo que ya es parte indisoluble del SRA.
Cada sede viene trabajando a destajo para asegurar que la experiencia del espectador trascienda el mero disfrute de ver rugby.
Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Jerónimo Gómez Vara, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Gino Dicapua, 15. Tomás Sigura
Suplentes: 16. Federico Cescut, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Lisandro Dipierri, 19. Ignacio Gallo, 20. Felipe Villagrán, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Bautista Estellés
Peñarol: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Bautista Cat, 5. Manuel Rosmarino, 6. Pedro Suárez, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Ardao, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Ignacio Facciolo, 12. Joaquín Suárez, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Tomás Baca Castex, 15. Santiago Marolda
Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Juan Francisco Bessio, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Ignacio Merl, 21. Francisco Lawlor, 22. Icaro Amarillo, 23. Alfonso Perillo
Referí: Damián Schneider. Asistentes: Federico Solari, Luca Solda. Inicio: 20.30 hrs. Cancha: Hipódromo de Rosario.