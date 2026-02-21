Fue a Tucumán y estará con Capibaras XV

Contepomi y su "mirada Puma" de la franquicia: "Antes los chicos tenían que irse"

Felipe estuvo en La Caldera del Parque de Tucumán para presenciar la victoria 41-13 de Tarucas sobre Selknam. “La idea es tratar de estar con todas las franquicias”, dijo el coach nacional.