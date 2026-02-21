#HOY:

Fue a Tucumán y estará con Capibaras XV

Contepomi y su "mirada Puma" de la franquicia: "Antes los chicos tenían que irse"

Felipe estuvo en La Caldera del Parque de Tucumán para presenciar la victoria 41-13 de Tarucas sobre Selknam. “La idea es tratar de estar con todas las franquicias”, dijo el coach nacional.

Contepomi estuvo en el Jardín de la República, acompañado por autoridades y referentes del rugby tucumano. Foto: ArchivoContepomi estuvo en el Jardín de la República, acompañado por autoridades y referentes del rugby tucumano. Foto: Archivo
ROSARIO (Especial).

Hace apenas un par de días, el medio británico Ruck destacó a los diez head coach más destacados del rugby mundial actual.

“Para la selección, evaluó no solo los títulos que han obtenido, sino también la huella que han dejado en sus equipos, la innovación que han impulsado y el legado que están construyendo y entre los seleccionados hay dos sudamericanos: Felipe Contepomi, de Los Pumas, y Pablo Lemoine, de Los Cóndores”, explica ESPN.

"Un profundo conocimiento del juego ha definido la transición de Contepomi de jugador a entrenador. Sus primeros pasos con Argentina XV demostraron su liderazgo, antes de que su fichaje por Leinster afinara su filosofía ofensiva durante un período de éxito sostenido".

"Ayudó a guiar a los Pumas a victorias históricas sobre Escocia, Inglaterra y Nueva Zelanda, y a un cuarto puesto en el Mundial de 2023, en rol de asistente. Ascendido a entrenador principal en 2024, protagonizó la mejor campaña de Argentina en el Rugby Championship. Tranquilo, reflexivo y muy respetado, está construyendo un equipo capaz de competir con los mejores del mundo", ampliaba Ruck.

Visita a Tucumán

Este viernes por la noche, Contepomi estuvo en el Jardín de la República, acompañado por autoridades y referentes del rugby tucumano.

La presencia del entrenador en Tucumán forma parte de una recorrida planificada por todo el país. “La idea es tratar de ir por todas las franquicias. Estuve en Córdoba viendo entrenamientos, pasé por Pampas y ahora estoy acá. En dos semanas iré a Capibara y luego volveré a Tucumán para el Camp. Estoy rotando un poco por todo”, detalló La Gaceta.

Consultado sobre el crecimiento estructural del rugby argentino y la consolidación de cuatro franquicias en el ámbito profesional, el ex apertura fue claro y reflexivo.

“Lo importante es que hay un espacio para el desarrollo profesional de los chicos que decidan seguir ese camino. Pero hay que decirlo: el profesionalismo es para pocos, menos del 0,5% de los que juegan al rugby llegan a ese nivel”, señaló.

“Lo más importante es seguir fortaleciendo el rugby amateur, que es la base y el corazón de nuestro sistema”, insistió.

Para Contepomi, la existencia de franquicias dentro del país ofrece una alternativa concreta para los talentos emergentes. “Antes, muchos chicos tenían que irse a segundas divisiones en Italia o España para buscar una oportunidad. Hoy pueden desarrollarse acá, competir en un entorno profesional y proyectarse desde Argentina. Eso es muy valioso”, señaló.

vsContepomi estuvo en el Jardín de la República, acompañado por autoridades y referentes del rugby tucumano.

Con la presencia de Felipe, comenzó una nueva edición del Súper Rugby Américas 2026 y, en el primer partido de la competencia, Tarucas fue superior y venció a Selknam por 41-13 en el Jardín de la República. En la previa del partido, apareció un protagonista que terminó siendo fundamental en el tránsito del encuentro: la lluvia.

El clima, jugó su partido

En la capital tucumana, cayó una tormenta constante durante todo el viernes hasta horas antes de que se haga efectivo el kick-off. Esto llevó a que la cancha esté muy pesada y sea difícil la circulación de la pelota.

Este motivo fue por el cuál en el primer tiempo hubo varios errores cuando estuvieron cerca de marcar pero el elenco de Tucumán fue el que más daño hizo con el line e Ignacio Marquieguez fue el encargado de apoyar luego de un gran empuje del pack de forward. Al equipo chileno le costó mucho hilvanar jugadas y se tuvieron que ir al descanso abajo en el marcador por 8-3.

Felipe Contepomi, Head Coach de Los Pumas, en diálogo con El Litoral. Crédito: Fernando Nicola.Contepomi estuvo en el Jardín de la República, acompañado por autoridades y referentes del rugby tucumano.

En el segundo tiempo, Tarucas ejerció muchísima más presión sobre cada formación fija tanto a favor como en contra, gracias a esto pudieron llegar al ingoal, no sólo en jugadas de line y maul, sino también con algunas fases cerca de la línea.

El equipo chileno intentó reaccionar con un gran try de Cristóbal Game pero no sirvió de mucho ya que minutos después, Tomás Vanni y Sbrocco, nuevamente, sentenciaron el partido a favor de Tarucas por 41-13.

