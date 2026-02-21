Contra Peñarol en el Hipódromo de Rosario

Pasaron solo 155 días de la firma en la UAR: ¡hoy Capibaras XV sale a la cancha!

La franquicia de Litoral Rugby logró todo en apenas cinco meses: nombre, colores, mascota, staff, plantel, increíble casa propia y un estadio modelo en el Hipódromo de Rosario. Histórico: Super Rugby Américas recibe a la cuarta franquicia criolla.