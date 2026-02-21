Pasaron solo 155 días de la firma en la UAR: ¡hoy Capibaras XV sale a la cancha!
La franquicia de Litoral Rugby logró todo en apenas cinco meses: nombre, colores, mascota, staff, plantel, increíble casa propia y un estadio modelo en el Hipódromo de Rosario. Histórico: Super Rugby Américas recibe a la cuarta franquicia criolla.
Capibaras XV enfrentará a Peñarol en el inicio de la temporada del Súper Rugby Américas.
“El Litoral tendrá una franquicia en el Súper Rugby Américas 2026”, titulaba el diario de Santa Fe el 19 de septiembre del año pasado. Y en la bajada se explicaba que “Santa Fe Producciones, junto a empresarios de Santa Fe y Entre Ríos, hicieron realidad un sueño largamente anhelado: la creación de una franquicia propia que representará al litoral en el Súper Rugby Américas 2026. Una alianza inédita entre las tres uniones de la región que marca un hito histórico para el rugby argentino”.
La foto era un sueño que empezaba a transformarse en realidad. La propia UAR, en su sitio oficial, anunciaba: “El Litoral tendrá una franquicia en el Súper Rugby Américas 2026”. Y explicaba que en el acto de la firma, participaron Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones. Además, estuvieron presente Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario y Enrique Patrizzi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, como garantes principales del acuerdo. “De esta manera, la franquicia será la cuarta representante argentina en el Súper Rugby Américas (SAR), junto con Dogos XV, Pampas y Tarucas”, completaba la info.
Desde esa emblemática firma en la casa del rugby (19 de septiembre de 2025) hasta hoy que será el debut oficial de Capibaras XV (21 de febrero de 2026) apenas pasaron 155 días, 22 semanas y cinco meses. En apenas cinco estaciones del almanaque se logró de manera meteórica lo que parecía imposible: darle vida a Capibaras XV y a la marca Litoral Rugby.
El nombre, la mascota, los colores, el staff y la conformación del plantel eran los desafíos-base. Pero la apuesta fue más allá: construir una casa propia en las instalaciones del icónico Hipódromo de Rosario, inaugurado el 8 de diciembre de 1901, fecha en que se celebró la primera reunión hípica y asistieron más de tres mil personas.
Debut en Rosario: El equipo se prepara para su primer partido profesional en el Hipódromo.
En este espacio donde hoy debuta Capibaras XV con su rugby profesional está la historia misma: el propio “Zorzal” Carlos Gardel recorrió sus instalaciones y un tal Ángel Oscar Barattucci (jockey) en la reunión del 15 de diciembre de 1957 ganó las ocho carreras que integraban el Programa Oficial y marcó un récord mundial.
En la llamada “Casa Capibaras” (los tres pisos se pusieron en condiciones con once espacios, vestuarios y baños para mujeres y hombres) se empezó a generar la mística: sala médica, cafetería, play room, utilería, habitaciones y team room.
Si la casa propia es imponente, lo del estadio enclavado en el corazón del Hipódromo emociona. Nada es casualidad ni apenas un Deja Vú: en 2019, el mismo Carlos Fertonani tomó el desafío del Mundial Juvenil de Rugby y así nació la idea de este espacio con césped artificial que miles de fanáticos de la ovalada podrán ver en todo el continente por la pantalla de ESPN.
En apenas siete días, los dos capítulos iniciales son muy fuertes para Capibaras. El de este sábado con sol rosarino ante el poderoso Peñarol y el del 28 en Sauce Viejo, donde se espera una multitud con un Santa Fe Rugby que iluminará como nunca la pasión por la ovalada.