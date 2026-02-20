Súper Rugby Américas

Capibaras XV-Peñarol, presentación oficial en Rosario y cuenta regresiva al debut

En el Salón Carrasco del Palacio de los Leones se presentó Capibaras XV-Peñarol. Este sábado 21, desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, será el debut del Litoral en el Súper Rugby Américas. Estuvieron presentes el intendente Pablo Javkin, junto a otras autoridades provinciales; el gerente de competencia de Sudamérica Rugby Horacio Herrera, el presidente de la Unión de Rugby de Rosario Martín Vergara, el coordinador de los Juegos Suramericanos 2026 Julián Galdeano y el CEO de Litoral Rugby Carlos Fertonani.