Capibaras XV-Peñarol, presentación oficial en Rosario y cuenta regresiva al debut

Capibaras XV y Peñarol Rugby tuvieron su presentación oficial en el Salón Carrasco del Palacio de los Leones, en la Municipalidad de Rosario, en la previa del partido que abrirá el camino del local en el Súper Rugby Américas.
En el Salón Carrasco del Palacio de los Leones se presentó Capibaras XV-Peñarol. Este sábado 21, desde las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, será el debut del Litoral en el Súper Rugby Américas. Estuvieron presentes el intendente Pablo Javkin, junto a otras autoridades provinciales; el gerente de competencia de Sudamérica Rugby Horacio Herrera, el presidente de la Unión de Rugby de Rosario Martín Vergara, el coordinador de los Juegos Suramericanos 2026 Julián Galdeano y el CEO de Litoral Rugby Carlos Fertonani.
En el evento participaron el intendente Pablo Javkin, el secretario de Deportes provincial Fernando Maletti, el secretario de Gobierno municipal Rogelio Biazzi y la secretaria de Turismo municipal Alejandra Matheus. También estuvieron Horacio Herrera (Sudamérica Rugby) y Martín Vergara (Unión de Rugby de Rosario). Además, formaron parte también Julián Galdeano, coordinador de los Juegos Suramericanos 2026 y el CEO de Litoral Rugby Carlos Fertonani.
Además distinguieron la jornada los capitanes y head coach de ambos equipos: Nicolás Galatro e Ignacio Gandini por Capibaras XV, y Felipe Aliaga e Ivo Dugonjic por Peñarol. Luego, los capitanes realizaron la tradicional foto en el Monumento a la Bandera.
El partido se jugará este sábado 21, desde las 20.30, en el estadio del Hipódromo de Rosario. Marcará el debut oficial de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. Para Peñarol será el inicio de la defensa del título obtenido en 2025.