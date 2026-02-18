Referentes del básquetbol argentino

Julio Lamas y “Pipa” Gutiérrez, impactados con Capibaras XV

El “Emperador”, formador de la “Generación Dorada”, junto al gigante de 2.07 metros fueron invitados por Leo Senatore y recibidos por Carlos Fertonani, CEO de la franquicia de Litoral Rugby. “Es increíble la seriedad de este proyecto”.