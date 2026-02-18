Julio Lamas y “Pipa” Gutiérrez, impactados con Capibaras XV
El “Emperador”, formador de la “Generación Dorada”, junto al gigante de 2.07 metros fueron invitados por Leo Senatore y recibidos por Carlos Fertonani, CEO de la franquicia de Litoral Rugby. “Es increíble la seriedad de este proyecto”.
Pipa Gutiérrez y Julio Lamas junto a Carlos Fertonani y Leo Senatore en la sede de la franquicia. Foto: Gentileza Prensa Capibaras XV | Martín Perego
Mientras los rugbiers “se daban” en la cancha, después desfilaban por el gimnasio, luego indoor y finalmente análisis de videos pensando en el debut contra Peñarol este sábado a las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, la “Casa Capibaras” seguía recibiendo presencias de lujo. Es que así como antes habían pasado los entrenadores de Los Pumas, ahora tocó el turno de dos emblemas y referentes de la Selección Argentina de Básquetbol.
Invitados por Leo Senatore, Embajador Deportivo de “Capibaras XV”, tanto Julio César Lamas como Juan Pedro Gutiérrez recorrieron las instalaciones, dialogaron con parte del staff técnico que comanda Nico Galatro, fueron recibidos por el CEO Carlos Fertonani y se quedaron un par de horas intercambiando conceptos, con una charla enriquecedora para todos.
Lamas y Gutiérrez recorrieron las instalaciones de Capibaras en el Hipódromo. Foto: Gentileza Prensa Capibaras XV | Martín Perego
El “Emperador” Julio César Lamas, ex entrenador de la Selección Argentina de Básquet en dos ciclos, fue campeón en múltiples ligas y dirigió equipos de élite como el Real Madrid, referencia mundial fuera de la órbita NBA, además de selecciones como Japón. El “Pipa” Gutiérrez, en tanto, fue una de las piezas de la Generación Dorada: campeón continental, mundialista y medallista olímpico en Beijing 2008.
A su vez, Julio Lamas y Juan Gutiérrez son los encargados de la consultora “PI Sports” y desarrollaron en Newell’s Old Boys de Rosario un Máster Plan para unos 2.100 deportistas “leprosos”. Como se sabe, los profesionales vienen trabajando desde junio del 2025 con el objetivo de estructurar, profesionalizar y potenciar las 19 disciplinas amateurs que están en el club. Con una gestión y el desarrollo integral de todas las actividades que no son fútbol.
“En la Argentina hay más de 12.000 instituciones deportivas que están registradas como tal y otros 8.000 clubes sin papeles. De ese número, 700 clubes están en la provincia de Santa Fe”, explican, para tener una idea de la importancia de cada entidad a lo largo y lo ancho del país.
“Estamos trabajando en todos los frentes del deporte amateur con el objetivo de mejorar día a día todas las actividades en infraestructura, capacitarlas y modernizarlas. Queremos que Newell’s comience a trabajar de otra manera con las disciplinas amateur”, aseguró el DT que le colgó el cartel de “Campeón de Liga Nacional de Básquetbol” a Ben Hur de Rafaela y Libertad de Sunchales.
"Es increíble la seriedad de este proyecto", afirmó Julio Lamas sobre Capibaras XV
Pipa Gutiérrez, pieza de la Generación Dorada del básquet (campeón continental, mundialista y medallista olímpico en Beijing 2008) comentó que “el objetivo es ordenar, potenciar y darle identidad al deporte amateur del club. Actualmente hay cerca de 2100 deportistas que practican diferentes deportes. Hemos realizado diferentes reuniones, recorridas y espacios de análisis junto a coordinadores y referentes de cada disciplina”.
Tanto el “Emperador” Lamas como “Pipa” recorrieron cada rincón de Casa Capibaras, en el mismo Hipódromo de Rosario. Fueron piso por piso, sala por sala, quedando impactados por las comodidades para entrenar y descansar de la primera franquicia de Litoral Rugby.
Con la promesa de presenciar algunos de los partidos de Capibaras XV en el marco del Super Rugby Américas 2026 en esta temporada (recordar que son cuatro juegos en Rosario, dos en Santa Fe y uno en Entre Ríos), Julio y “Pipa” se fueron increíblemente sorprendidos de cómo nació la franquicia, la importancia del proyecto deportivo del rugby del Litoral a cinco años y ese lugar “casi ideal” que es la llamada “Casa Capibaras” en el Hipódromo de Rosario.