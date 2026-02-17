Cuenta regresiva al debut del sábado 20.30

Capibaras XV: se agotó la categoría de "Fundadores" y crece la expectativa

Se viene el estreno de Litoral Rugby en el Hipódromo de Rosario frente a Peñarol, último campeón de la competencia continental. Presencias de lujo en la semana previa: Juan Martín Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, entrenadores de Los Pumas en Casa Capibaras.