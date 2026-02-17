Capibaras XV: se agotó la categoría de "Fundadores" y crece la expectativa
Se viene el estreno de Litoral Rugby en el Hipódromo de Rosario frente a Peñarol, último campeón de la competencia continental. Presencias de lujo en la semana previa: Juan Martín Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, entrenadores de Los Pumas en Casa Capibaras.
MIRADA PUMA EN CAPIBARAS. Juan Martín Fernández Lobbe, entrenador de Los Pumas que llegó acompañado de Andrés Bordoy, saluda a los jugadores de Litoral Rugby antes del debut de este sábado en Rosario. Foto: Martín Perego / Prensa Capibaras.
Llegó la semana más esperada que desembocará en el gran día soñado: este sábado 21 de febrero, desde las 20.30, Capibaras XV, la franquicia de Litoral Rugby, debutará frente al Peñarol de Montevideo campeón en el flamante reducto propio enclavado en el Hipódromo de Rosario. Con orgullo, la nueva franquicia será la cuarta de Argentina en el marco del Súper Rugby Américas.
La venta de tickets arrancó con un ritmo interesante, al mismo tiempo que la categoría de “Socios Fundadores” para Capibaras XV quedó totalmente agotada. Ahora, se pone una tanda a la venta que ofrece los siete partidos de local (cuatro en Rosario, dos en Santa Fe y uno en Entre Ríos) a un costo de 150.000 pesos que además incluye el obsequio de la camiseta oficial.
Al mismo tiempo, la Unión de Rugby de Rosario (URR) empezó a recibir los pedidos de entradas de parte de cada una de sus instituciones, recordando que los menores hasta 14 años que concurran con las camisetas de sus clubes podrán ingresar el sábado de manera gratuita. En el caso de la propia Unión, las generales tendrán un costo de 10.000 pesos.
“CAPI” ALENTARÁ EL SÁBADO. Julián Galdeano, Coordinador General de los Juegos Deportivos Suramericanos 2026, recibe un obsequio de manos de Leo Senatore (Embajador), Carlos Fertonani (CEO) y “Nacho” Vigetti (Director Operativo). Foto: Martín Perego/Prensa Capibaras
En cuanto a las entradas para Capibaras XV-Peñarol, ya se encuentran disponibles en ticketway.com.ar para poder estar en el estadio enclavado en el corazón del Hipódromo de Rosario, en lo que será una jornada que quedará marcada para todos los tiempos en los amantes de la ovalada de esta región del país. Las generales tienen un costo de 12.000 pesos, mientras que los menores de hasta 14 años abonarán 6.000 pesos. Al mismo tiempo, se vende la llamada “Experiencia Capibaras”, con un valor de 50.000 pesos que incluye un paquete de beneficios exclusivos para poder estar presenciando el debut de una manera muy especial.
El plantel arrancó la semana “con todo”, sin nada de feriado de carnaval y a puro entreno, con gratas visitas. Fue el caso de Juan Martín Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, entrenadores de Los Pumas, quienes participaron del primer entrenamiento de la semana en el hipódromo de Rosario.
Además compartieron el almuerzo con el plantel, en otro lunes de raíces, la iniciativa que consiste en acercar las vivencias de destacadas personalidades de nuestro rugby con los jugadores del plantel.
A su vez, el plantel junto al staff recibió la visita de Julián Galdeano, Coordinador General de los Juegos Deportivos Suramericanos 2026. Como se sabe, el Hipódromo de Rosario será la sede que albergue al rugby en esa competencia y por eso el Gobierno de Santa Fe y el Comité Organizador están aunando esfuerzos con la franquicia para dejarla óptimas condiciones.
Los Capibaras ya están listos para el debut. Crédito: El Litoral
Este mismo sábado 21, día del debut de Capibaras XV en el Super Rugby Américas, habrá actividades promocionales de los Juegos Suramericanos, el evento deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe: entre ellas la presencia de “Capi”, la mascota “con la que compartimos nombre”, avisan los Capibaras.
Está el juez para el debut con Peñarol
Damián Schneider será el árbitro del debut de Capibaras XV frente a Peñarol de Montevideo en Rosario: estará secundado por Federico Solari y Luca Solda.
Surgido de Old Resian, Schneider tiene una extensa trayectoria que incluye test match internacionales, finales de Súper Rugby Américas, Torneo Regional del Litoral y Mundiales Juveniles. Además fue recientemente asistente en el Seis Naciones.
Del mismo modo, viernes 20 a las 19 Dogos XV-Cobras Brasil; árbitro: Gonzalo de Achával (Argentina); viernes 20 a las 21, Tarucas-Selknam; árbitro: Tomás Bertazza (Argentina). El sábado 21, a las 18.30, Yakaré-Pampas; árbitro: Francisco González (Uruguay).