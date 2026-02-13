En vivo: Capibaras XV enfrenta a Los Pumitas en el último amistoso de pretemporada

Se entrena y juega desde las 19 horas en vivo entre el equipo de Capibaras XV y Los Pumitas, en el marco de la preparación de los primeros para su debut en el Super Rugby Americas 2026.
El equipo litoraleño se termina de alistar para el debut del próximo 21 en el Super Rugby Americas.
El combinado argentino M20, que llevó adelante una semana de entrenamiento en Paraná, Entre Ríos, cerrará su concentración ante una notable medida con entrada al evento libre y gratuita.
La presentación se da en la cancha de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, que estrena luces y será sede de dos encuentros del Super Rugby Américas, de la franquicia del litoral y el combinado M20 de la Unión Argentina de Rugby, Los Pumitas en una práctica conjunta de 3 tiempos de 20 minutos.
Actualmente, Los Pumitas cuentan con 11 jugadores de Capibaras XV en su plantel y trabajan en vistas al Rugby Championship de la categoría y el Mundial Juvenil que se disputará en junio y julio en Georgia.
Capibaras XV tendrá cuatro partidos como local en el Hipódromo de Rosario y también llevará encuentros a Santa Fe (2) y Paraná (1), convirtiéndose en la única franquicia que hará de local en toda la región. El debut oficial será el sábado 21 de febrero ante Peñarol, último campeón del torneo.